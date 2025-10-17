MP CM in Bihar: नीतीश के नेतृत्व में प्रगति पथ पर बढ़ रहा बिहार : मोहन यादव

जागरण संवाददाता, गयाजी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नीतीश कुमार की सरकार की सराहना की है। उन्‍होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्‍व में बिहार प्रगत‍ि पथ पर आगे बढ़ रहा है। मोहन यादव शुक्रवार को गया शहरी विधानसभा के एनडीए प्रत्‍याशी डा. प्रेम कुमार के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद गयाजी में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्‍होंने कहा कि मैं महाकाल की नगरी से मुक्तिधाम आया हूं। यह मेरा भी सौभाग्य है। बिहार निरंतर एनडीए की सरकार के देखरेख में विकास और प्रगति में आगे बढ़ा है। इस प्रगति को आगे भी कायम रखना है। इसके बाद प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कि गयाजी धाम से नौवीं बार प्रेम कुमार को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। कहा क‍ि, एनडीए सरकार की बदौलत बिहार में अमन-चेन और शांति के साथ-साथ कानून का राज चल रहा है।

दो कराेड़ मतदाता वोट करें तो एनडीए प्राप्त कर लेगा 200 सीट: सम्राट

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। अब बिहार में किसी कोने से पटना पहुंचने में एक से ड़ेढ घंटे का समय लगता है। 11 वर्षाे के मोदी-नीतीश की सरकार ने बेहतर बिहार बनाने का प्रयास किया है। विपक्षी दलों पर इशारा करते हुए उन्‍होंने कहा कि बिहार को पुराने युग में लाने के लिए वे मतदाताओं को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, उनके दो करोड़ लाभुक ही एनडीए के पक्ष में वोट करें तो 200 सीट प्राप्त कर हम सरकार बनाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा ने बराबर गठबंधन का धर्म का पालन करते हुए सहयोगी दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया है। हम तो बिहार विधानसभा चुनाव में धरती पर आ गए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी चुनाव मैदान में नहीं दिख रहा है।