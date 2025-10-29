जागरण संवाददाता, हाजीपुर। राजद सांसद डा. मीसा भारती ने बुधवार को राघोपुर में रोड शो एवं जनसंपर्क किया। इस दौरान छोटे भाई तेजस्‍वी यादव के पक्ष में वोट की अपील की। जब बात दूसरे भाई तेज प्रताप यादव की आई तो उन्‍होंने उनके लिए प्रचार करने में असमर्थता जताई। कहा कि उनका आशीर्वाद तेज प्रताप के साथ है। इसके पीछे कारण भी बताया।

मीसा ने राघोपुर के तेरसिया और सरायपुर पंचायत में घर-घर जाकर लोगों से तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते हुए उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने युवा बुजुर्ग महिलाओं से तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट देकर उसे जिताने का आह्वान किया। खुली गाड़ी में राघोपुर पहुंची मीसा भारती का सरायपुर के मुखिया प्रतिनिधि कंचन कुमार एवं तेरसिया के मुकेश कुमार राय सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं ने पाया नंबर एक के निकट स्वागत किया। मीसा के काफिले के आगे-आगे एवं बड़ी संख्या में बाइक सवार कार्यकर्ताओं का हुजूम था।मीसा भारती का महिलाओं ने पूल-माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देखकर स्वागत किया।