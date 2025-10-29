Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: तेजस्‍वी के लिए बड़ी बहन मीसा ने मांगा वोट, तेज प्रताप पर कह दी बड़ी बात

    By Ravikant KumarEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:01 PM (IST)

    राजद सांसद मीसा भारती ने राघोपुर में तेजस्वी यादव के लिए रोड शो किया और वोट मांगे। उन्होंने तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार करने में असमर्थता जताई, क्योंकि वे पार्टी से निष्कासित हैं। मीसा ने राघोपुर की जनता से तेजस्वी को जिताने का आह्वान किया और कहा कि राघोपुर तेजस्वीमय हो चुका है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राघोपुर में तेजस्‍वी के पक्ष में रोड शो करतीं डा. मीसा भारती। जागरण

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। राजद सांसद डा. मीसा भारती ने बुधवार को राघोपुर में रोड शो एवं जनसंपर्क किया। इस दौरान छोटे भाई तेजस्‍वी यादव के पक्ष में वोट की अपील की। जब बात दूसरे भाई तेज प्रताप यादव की आई तो उन्‍होंने उनके लिए प्रचार करने में असमर्थता जताई। कहा कि उनका आशीर्वाद तेज प्रताप के साथ है। इसके पीछे कारण भी बताया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीसा ने राघोपुर के तेरसिया और सरायपुर पंचायत में घर-घर जाकर लोगों से तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते हुए उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने युवा बुजुर्ग महिलाओं से तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट देकर उसे जिताने का आह्वान किया। खुली गाड़ी में राघोपुर पहुंची मीसा भारती का सरायपुर के मुखिया प्रतिनिधि कंचन कुमार एवं तेरसिया के मुकेश कुमार राय सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं ने पाया नंबर एक के निकट स्वागत किया। मीसा के काफिले के आगे-आगे एवं बड़ी संख्या में बाइक सवार कार्यकर्ताओं का हुजूम था।मीसा भारती का महिलाओं ने पूल-माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देखकर स्वागत किया।

    इसी क्रम में मीडिया से बातचीत में डा. मीसा भारती ने कहा कि तेजस्वी के लिए वोट मांगने आए हैं। तेजस्वी यादव को पूरे बिहार में सभा करनी है, इसलिए वे यहां प्रचार करने आई हैं। उन्होंने कहा कि राघोपुर की जनता ने मन बना लिया है। इस बार तेजस्वी तय है। राघोपुर पूरा तेजस्वीमय हो चुका है। जिस तरह हुजूम आप देख रहे हैं उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी दौरान जब महुआ में तेज प्रताप के लिए प्रचार करने और वोट मांगने का सवाल किया गया तो उन्‍होंने कहा कि बड़ी बहन के नाते वे शुभकामना दे सकती हैं। लेकिन उनके लिए वोट मांगना संभव नहीं है। चूंकि मैं एक पार्टी की सांसद भी हूं। वह हमारे पार्टी से निष्कासित हैं तो संभव नहीं है कि मैं उनके लिए वोट मांगू।  