उपेंद्र कुशवाहा के धन्नासेठ प्रत्याशी, Mercedes Benz और 33 करोड़ 15 लाख 60 हजार की संपत्ति

जागरण संवाददाता, मधुबनी: मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी माधव आनंद एवं उनकी पत्नी श्वेता सिंह करोड़पति हैं। पंचरत्न जयनगर हत्थापुर परसा निवासी माधव आनंद की वर्ष 2024-25 में वार्षिक आय 1 करोड़ 84 लाख 96 हजार 660 रुपए तथा उनकी पत्नी श्वेता सिंह की वार्षिक आय 22 लाख 59 हजार 930 रुपए है। माधव आनंद के पास 1 करोड़ 44 लाख 200 रुपए मूल्य की 2024 मॉडल मर्सिडीज बेंज है। जबकि उनकी पत्नी के पास 21.30 लाख रुपए मूल्य की 2023 मॉडल की टाटा नेक्सॉन ईवी है। माधव आनंद के पास 6.25 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं 47,500 रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण हैं। जबकि उनकी पत्नी के पास 62.50 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण, 1.90 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण तथा 15 लख रुपए मूल्य के अन्य सामान हैं। माधव आनंद के पास कुल 6 करोड़ 32 लाख 4 हजार 51 रुपए मुल्य के नगद राशि , आभूषण एवं वाहन सहित अन्य सामान हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 92 लाख 76 हजार 306 रुपए मूल्य के हैं। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का कुल बकाया माधव आनंद के ऊपर 92,13102 रुपए ॠण हैं। उनकी कुल संपत्ति 33 करोड़ 15 लाख 60 हजार रुपए की तथा उनके पत्नी की कुल संपत्ति 14.39 करोड़ रुपए की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी मध्य आनंद ने वर्ष 2006 में आईएमएस गाजियाबाद से इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर की डिग्री ली थी।

यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।