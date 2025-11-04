Language
    बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री मांझी की बहू की प्रचार गाड़ी से शराब जब्‍त! मंत्री पत‍ि ने कही ये बात

    By Digital Desk Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:36 PM (IST)

    बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री मांझी की बहू की प्रचार गाड़ी से शराब जब्त की गई। मंत्री के पति ने इस घटना पर अनभिज्ञता जताई और जांच की मांग की। विपक्षी दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सत्ताधारी दल पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।

    गाड़ी पर लगा दीपा कुमारी का पोस्‍टर और शराब की बोतलें लूटते लोग।

    संवाद सूत्र, गुरारु (गया)। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभ‍ियान के क्रम में मंगलवार को गया के गुरारू विधानसभा क्षेत्र में एक पिकअप वैन से 17 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई।

    इस गाड़ी पर इमामगंज से हम सेकुलर की प्रत्‍याशी दीपा कुमारी का फ्लैक्‍स बैनर टंगा था। वे केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की बहू व बिहार सरकार के मंत्री व हम के अध्‍यक्ष डा. संतोष कुमार की पत्‍नी हैं।

    संतोष कुमार ने कहा है कि जिस गाड़ी से शराब जब्‍त की गई है वह गाड़ी उनकी पार्टी की नहीं है।  

    थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि गुरारू-अह‍ियापुर स्‍टेट हाइवे 69 पर रौना रेल समपार फाटक के समीप गाड़ी जब्‍त की गई है। इस मामल में वाहन चालक व मालिक पर एफआइआर की गई है। जांच की जा रही है कि वाहन को चुनाव प्रचार की अनुमत‍ि थी या नहीं।  

    बताया जाता है कि गुरारू स्‍टेशन के पास प्रचार वाहन से एक बाइक की टक्‍कर हो गई। इसके बाद दोनों के चालकों में कहा-सुनी होने लगी। लोगों की भीड़ जुट गई तो चालक पिकअप लेकर भागने का प्रयास करने लगा।

    उसका हावभाव देखकर लोगों को शंका हुई। जब गाड़ी में झांका में उसमें शराब की कार्टन लदी थी। इसके बाद शराब लूटने की होड़ मच गई। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।  

    शराब बंदी पर  केंद्रीय मंत्री मांझी के कई बयान चर्चा में रहे। उन्‍होंने थोड़ी-थोड़ी पीने को सही बताया था। वे शराबबंदी का भी विरोध करते रहे हैं। 