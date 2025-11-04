संवाद सूत्र, गुरारु (गया)। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभ‍ियान के क्रम में मंगलवार को गया के गुरारू विधानसभा क्षेत्र में एक पिकअप वैन से 17 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस गाड़ी पर इमामगंज से हम सेकुलर की प्रत्‍याशी दीपा कुमारी का फ्लैक्‍स बैनर टंगा था। वे केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की बहू व बिहार सरकार के मंत्री व हम के अध्‍यक्ष डा. संतोष कुमार की पत्‍नी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संतोष कुमार ने कहा है कि जिस गाड़ी से शराब जब्‍त की गई है वह गाड़ी उनकी पार्टी की नहीं है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि गुरारू-अह‍ियापुर स्‍टेट हाइवे 69 पर रौना रेल समपार फाटक के समीप गाड़ी जब्‍त की गई है। इस मामल में वाहन चालक व मालिक पर एफआइआर की गई है। जांच की जा रही है कि वाहन को चुनाव प्रचार की अनुमत‍ि थी या नहीं।

बताया जाता है कि गुरारू स्‍टेशन के पास प्रचार वाहन से एक बाइक की टक्‍कर हो गई। इसके बाद दोनों के चालकों में कहा-सुनी होने लगी। लोगों की भीड़ जुट गई तो चालक पिकअप लेकर भागने का प्रयास करने लगा।