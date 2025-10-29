पीएम मोदी को किससे लगता है डर? भाजपाइयों को चुभ सकती नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यह बात
Bihar Assembly Election 2025: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में सभाएं कीं। दोनों जगह उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया। मोदी सरकार की घरेलू नीति से लेकर विदेश नीति तक को देश विरोधी करार दिया।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा होने के बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्षा राहुल गांधी ने बुधवार से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से केंद्र सरकार पर प्रहार किया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से डरते हैं। उनमें हिम्मत नहीं कि वे ट्रंप के झूठे प्रचार का खंडन कर सकें।
आजतक आपरेशन सिंदूर रुकवाने की ट्रंप की घोषणा पर वह चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इतना ही नहीं टैरिफ सहित अन्य मामलों में भी पीएम मोदी में हिम्मत नहीं कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकें।
वे बुधवार को दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के लोआम खेल मैदान में आइएनडीआइए की ओर से आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की सरकार बनी, तो मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार बनेगा।
उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कहते हैं, कि फैक्ट्री लगाने के लिए बिहार में जमीन नहीं है, लेकिन अंबानी -अडानी को एक रुपये की लीज पर किसानों की भूमि दी जा रही है।
उन्होंने भीड़ को सावधान करते हुए कहा कि असल में बिहार में सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बल्कि इसका रिमोट मोदी और अमित शाह के हाथों में है। इन दोनों का रिमोट अंबानी और अडाणी के पास है। जिनकी नजर आपकी जमीन पर है।
उद्योगपतियों के इशारे पर ही पीएम ने नोट बंदी भी की थी और अन्य फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसीलिए केवल संपन्न वर्ग का ही विकास हो रहा है। किसी भी जाति या धर्म के निचले तबके का विकास नहीं हुआ है।
हमारी सरकार आई तो दलित पिछड़े, अतिपिछड़े, अकलियत और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के विकास के लिए व्यापक योजना बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहारियों को डेटा और रील का खेल समझाया जा रहा है।
जबकि डेटा भी मुफ्त में नहीं मिलता है, इसके लिए भी गरीब जनता से मोदी जी पैसा वसूल रहे हैं। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 वर्षों की खटारा सरकार को बदलकर लोग इस बार बिहार में परिवर्तन करने जा रहे हैं।
इस सरकार में प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 25 सौ रुपये महीना दिया जाएगा। सत्ता में आते ही सकरी और रैयाम के बंद पड़े चीनी मील को चालू कर क्षेत्र में आर्थिक क्रांति के साथ ही रोजगार के नये अवसर पैदा किए जाएंगे।
उन्होंने भीड़ को ललकारते हुए कहा कि जितने उद्योग हैं, कल-कारखाने हैं, सारे गुजरात में लगाए जा रहे हैं, लेकिन वोट मांगने ऐसे नेता बिहार आ रहे हैं। सभा को वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, आईआईपी के संयोजक आईपी गुप्ता, पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी, अब्दुल बारी सिद्दीकी आदि ने भी संबोधित किया। मंच पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सांसद संजय यादव, डा. मदन मोहन झा आदि भी थे।
बदलेगी सरकार— Congress (@INCIndia) October 29, 2025
बदलेगा बिहार
📍 दरभंगा pic.twitter.com/UYhoJHlUQj
