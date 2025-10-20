लालू यादव के करीबी जय प्रकाश नारायण यादव ने झाझा से किया नामांकन, राजद के टिकट पर आजमाएंगे किस्मत

संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। Bihar Election 2025 सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने झाझा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि इस बार उनका नामांकन किसी तामझाम या शक्ति प्रदर्शन के बजाय पूरी सादगी और अनुशासन के साथ चर्चा का विषय बन गया। नामांकन से पूर्व वे अपने परिवार के साथ श्रीश्री 108 वैष्णवी दुर्गा मंदिर, झाझा पहुंचे, जहां उन्होंने माता वैष्णवी के चरणों में माथा टेका और विजय की कामना की।

मंदिर परिसर में संयोजक प्रभाष बंका और रिंकू बंका ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उनके परिवार का चुनरी ओढ़ाकर सम्मान किया। पूरे कार्यक्रम में न तो भीड़ रही और न ही किसी प्रकार का जुलूस या शक्ति प्रदर्शन किया गया। एक साधारण गाड़ी से पहुंचे जयप्रकाश यादव ने पूजा-अर्चना के बाद सीधे जमुई के लिए प्रस्थान किया।

उन्होंने अपने इस कदम के माध्यम से बाजारवासियों और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि चुनाव अनुशासन, मर्यादा और सादगी के साथ लड़ा जाएगा, न कि दिखावे और प्रचार के शोर में। उनके काफिले में सिर्फ दो वाहन शामिल थे। उन्होंने दीपावली पर झाझा सहित जिला एवं देशवासियों को शुभकामनाएं दी।