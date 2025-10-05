सीएम नीतीश के दौरे से ठीक पहले क्यों लगा उनकी पार्टी के इकलौते विधायक के 'लापता' होने का पोस्टर?

Bihar Politics सकरा विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक अशोक कुमार चौधरी के लापता होने के पोस्टर वायरल होने से क्षेत्र में खलबली मच गई है। रामपुर कृष्ण पंचायत में लगे पोस्टरों में विधायक पर विकास कार्यों में रुचि न लेने का आरोप लगाया गया है जिसे विधायक ने विरोधियों की साजिश बताया है। मामला सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है।

संवाद सहयोगी, सकरा (मुजफ्फरपुर)। Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार का सोमवार को मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड स्थित बलिराम उच्च माध्यमिक विद्यालय में दौरा प्रस्तावित है। इसके लिए चल रहे प्रशासनिक तैयारियों से अधिक चर्चा वहां उठे राजनीति तूफान की है।

रामकृष्ण पंचायत में चस्पा दरअसल, जिले में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के इकलौते विधायक अशोक चौधरी के 'लापता' होने का पोस्टर रामकृष्ण पंचायत में चस्पा कर दिया गया है। जिसमें लिखा है 'विधायक जी बताइए, पांच साल में क्या किया।' इस वजह से बड़ा राजनीतिक बवंडर उठ खड़ा हुआ है।

टाइमिंग को लेकर सवाल किसी विधायक के लापता होने का पोस्टर चस्पा होने का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल है। सीएम के प्रखंड के दौरे से ठीक पहले न केवल प्रखंड में इसे कई जगहों पर चस्पा किया गया वरन इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया है। हालांकि दैनिक जागरण इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

जदयू की आंतरिक राजनीति वायरल पोस्टर में विधायक पर काम नहीं करने और क्षेत्र से गायब होने का आरोप लगाया गया है। सीएम के दौरे से पहले इस तरह की गतिविधियों ने जदयू की आंतरिक राजनीति को सतह पर ला दिया है।

सीएम से करेंगे शिकायत चर्चा इस बात की भी है कि सीएम के दौरे को लेकर जो तैयारी बैठक की गई उसमें यह फैसला लिया गया है कि पार्टी के ही कुछ असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ता सीएम से मिलकर विधायक की कार्यशैली और जनता से इनकी दूरी की वजह से पार्टी को हो रहे नुकसान की शिकायत करेंगे।

विरोधियों की साजिश दूसरी ओर सकरा के जदयू विधायक अशोक कुमार चौधरी का पक्ष भी सामने आ गया है। उनके लापता होने का पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने को उन्होंने विरोधियों की साजिश करार दिया है। कहा कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जनता के संपर्क में हैं।