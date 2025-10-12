राज्य ब्यूरो, पटना। चिराग पासवान उधर एनडीए में पसंद की अधिकाधिक सीटें पाने के लिए तोल-मोल कर रहे और इधर उनके एक मजबूत साथी को जन सुराज पार्टी (जसुपा) ने तोड़ लिया। लोजपा-रामविलास के नेता रहे कुमार सौरभ पाला बदलकर रविवार को जसुपा के साथ हो लिए। इस आवक से गदगद जसुपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह को भरोसा है कि जसुपा सरकार बनने पर सौरभ के सहयोग से बिहार के लिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पांच-छह लाख करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं।

औरंगाबाद के रहने वाले सौरभ आईसीआईसीआई और यस बैंक में बड़े पदों वाइस प्रेसिडेंट और सिक्योरिटाइजेशन के कंट्री हेड रहे हैं। यह प्रक्रिया बैंकों को ऋण लेने में सहायता करती है। 10 वर्ष पहले वे लोजपा से जुड़े। वहां प्रवक्ता और संगठन के सह प्रभारी के तौर पर काम किया।

लोजपा-रामविलास का जसुपा में विलय उदय के साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रदेश महासचिव किशोर कुमार, वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा और सरवर अली ने उनका जसुपा मेंं स्वागत किया। एक प्रश्न के उत्तर में उदय ने कहा कि लोजपा-रामविलास प्रमुख चिराग पासवान बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे अपनी पार्टी का जसुपा में विलय कर लें और हमारे साथ मिलकर काम करें।