Samrat Choudhary Net Worth: कितने पढ़े-लिखे हैं सम्राट चौधरी? थाने में 2 केस, राइफल के शौकीन, जानिए कितनी है कुल संपत्ति
Samrat Choudhary Net Worth: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बिहार चुनाव 2025 के लिए तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन सेट में दिए गए हलफनामा में सम्राट ने उच्चतम शैक्षणिक योग्यता डाक्टर आफ लिट, (मानद) पीएफसी, कामराज विश्वविद्यालय का जिक्र किया है। सम्राट चौधरी के पास 17 लाख 91 हजार 420 रुपये तो पत्नी के पास 12 लाख 73 हजार 160 रुपये की संपत्ति का जिक्र किया गया है।
संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। Bihar Chunav 2025 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन सेट में दिए गए हलफनााम में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता डाक्टर आफ लिट, (मानद) पीएफसी, कामराज विश्वविद्यालय, (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम उच्चतम स्कूल) का जिक्र किया है। सम्राट के पास 17 लाख 91 हजार 420 रुपये तो पत्नी के पास 12 लाख 73 हजार 160 रुपये संपत्ति का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयकर विभाग को यह राशि दर्शाई गई है।
सम्राट चौधरी पटना के कोतवाली थाना में एक तथा तारापुर थाना में एक केस दर्ज है। यह मामला निषेधाज्ञा तथा आचार संहिता उल्लंधन से जुड़ा हुआ है। सम्राट चौधरी के खुद के पास नकद 1.35 लाख तो पत्नी के पास 35 हजार नकद है। सम्राट चौधरी के दो बैंक खाते में 13.27 लाख रुपये तथा पत्नी के खाते में 6.76 लाख रुपये हैं। इसके अलावा उन्होंने इक्विटी फंड में 4.18 लाख, एचडीएफसी मिडकेप फड में 5.23 लाख, निपान इडिया रिटायरमेंट फंड में 22.42 लाख रुपये तथा पोस्टल सेविंग फंड आदि में क्रमश: 8.7 लाख, 10.28 लाख तथा 1.50 लाख निवेश किया हुआ है।
उनके पास सात लाख रुपये मूल्य का एक बोलेरो वाहन है। वहीं, उनके के पास 200 ग्राम सोना व पत्नी के पास भी 200 ग्राम सोने का जेवरात है। सम्राट के पास एक एनपीबोर का रायफल भी है। इस प्रकार उनके पास चल संपत्ति के रूप में 99.32 लाख तथा पत्नी के पास 27.89 लाख रुपये है। इसके अलावा हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में उनका हिस्से में 4.27 लाख, दो संतान के नाम क्रमश: 41.4 लाख तथा 26.8 लाख की चल संपत्ति है। इसके अलावा अपने नाम अचल संपत्ति का कुल मूल्य 8.28 करोड़ तथा पत्नी के नाम अचल संपत्ति का कुल मूल्य एक करोड़ आठ लाख रुपये है।
