Samrat Choudhary Net Worth: कितने पढ़े-लिखे हैं सम्राट चौधरी? थाने में 2 केस, राइफल के शौकीन, जानिए कितनी है कुल संपत्ति

संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। Bihar Chunav 2025 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन सेट में दिए गए हलफनााम में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता डाक्टर आफ लिट, (मानद) पीएफसी, कामराज विश्वविद्यालय, (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम उच्चतम स्कूल) का जिक्र किया है। सम्राट के पास 17 लाख 91 हजार 420 रुपये तो पत्नी के पास 12 लाख 73 हजार 160 रुपये संपत्ति का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयकर विभाग को यह राशि दर्शाई गई है।

सम्राट चौधरी पटना के कोतवाली थाना में एक तथा तारापुर थाना में एक केस दर्ज है। यह मामला निषेधाज्ञा तथा आचार संहिता उल्लंधन से जुड़ा हुआ है। सम्राट चौधरी के खुद के पास नकद 1.35 लाख तो पत्नी के पास 35 हजार नकद है। सम्राट चौधरी के दो बैंक खाते में 13.27 लाख रुपये तथा पत्नी के खाते में 6.76 लाख रुपये हैं। इसके अलावा उन्होंने इक्विटी फंड में 4.18 लाख, एचडीएफसी मिडकेप फड में 5.23 लाख, निपान इडिया रिटायरमेंट फंड में 22.42 लाख रुपये तथा पोस्टल सेविंग फंड आदि में क्रमश: 8.7 लाख, 10.28 लाख तथा 1.50 लाख निवेश किया हुआ है।