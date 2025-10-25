Language
    Gopalpur Assembly Election 2025: गोपालपुर विधानसभा में मुख्य मुकाबला जदयू और वीआइपी में, 11 नवंबर को वोटर करेंगे फैसला

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:43 AM (IST)

    Gopalpur Assembly Election 2025: गोपालपुर विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू और वीआईपी के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है। मतदाता 11 नवंबर को अपना फैसला करेंगे। दोनों पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। क्षेत्र में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

    Gopalpur Assembly Election 2025: गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान होगा।

    डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Gopalpur Assembly Election 2025 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला जदयू और वीआइपी में संभावित है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने वर्तमान विधायक गोपाल मंडल उर्फ नरेंद्र कुमार नीरज का टिकट इस बार चुनाव में काट दिया है। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के पूर्व सांसद व बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे बुलो मंडल उर्फ शैलेश कुमार को इस बार जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर प्रेम सागर मुकेश सहनी की पार्टी वीआइपी के उम्मीदवार हैं।राजद ने इस बार महागठबंधन में चुनाव लड़ने के कारण गोपालपुर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से मंकेश्वर सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं। 

    हालांकि इस सीट पर मुख्य मुकाबला जदयू और वीआइपी के बीच है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व विधाायक गोपाल मंडल उर्फ नरेंद्र कुमार नीरज व जनसुराज के प्रत्याशी मंकेश्वर सिंह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। गोपालपुर सीट से कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जदयू उम्मीदवार को गंगोता वोटरों के साथ-साथ सवर्ण, वैश्य व दलित मतदाताओं पर भरोसा है, तो वीआइपी को एम-वाई के साथ-साथ मल्लाह वोटरों की आस है। पूर्व विधायक गोपाल मंडल गंगोता मतदाताओं में सेंध लगाने की ताक में है। बहरहाल, यहां मुख्य मुकाबला जदयू व वीआइपी के बीच देखने को मिल रहा है।

    गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशियों का चुनाव चिह्न

    1. शैलेश कुमार : जदयू-तीर
    2. प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव : वीआइपी-आदमी व पाल युक्त नौका
    3. नरेंद्र कुमार नीरज : निर्दलीय-बैटरी टार्च
    4. सुमन कुमार : बसपा-हाथी
    5. भारत भूषण गणपति : लोक शक्ति पार्टी (लोकतांत्रिक)
    6. मंकेश्वर सिंह : जन सुराज पार्टी-स्कूल का बस्ता
    7. पीयूष झा : निर्दलीय-ब्लैक बोर्ड
    8. राजीव कुमार सिंह : निर्दलीय-मोतियों का हार
    9. संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव-निर्दलीय-बाल्टी
    10. सोनी भारती : निर्दलीय-बल्ला