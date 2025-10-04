झारखंड से लगी 124KM बॉर्डर पर होगी कड़ी सुरक्षा, चेकपोस्ट से निगरानी और जंगलों में छापामारी

नवादा जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कोडरमा और गिरिडीह जिला प्रशासन के साथ बैठक की। चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में मद्य निषेध पर नियंत्रण रखने पर जोर दिया गया। सीमा पर स्थित चेकपोस्टों पर सक्रियता बढ़ाने और उत्पाद विभाग की संयुक्त छापेमारी करने का भी निर्णय लिया गया ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण बनाया जा सके।

जागरण संवाददाता, नवादा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को जिलाधिकारी रवि प्रकाश, पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने उपायुक्त, कोडरमा एवं गिरिडीह (झारखंड) व पुलिस अधीक्षक, कोडरमा एवं गिरिडीह के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से एक संयुक्त बैठक की।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण, सीमा क्षेत्रों में मद्य निषेध से जुड़ी गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर विमर्श किया। नवादा के जिलाधिकारी ने बताया कि जिले की झारखंड राज्य से लगी कुल सीमा में कोडरमा के साथ 102 किलोमीटर और गिरिडीह के साथ 22 किलोमीटर लंबी सीमा शामिल है।

कोडरमा सीमा के साथ 17 मतदान केंद्र कोडरमा सीमा के साथ 17 मतदान केंद्र और गिरिडीह सीमा के साथ तीन मतदान केंद्र स्थित हैं। इन बूथों तक निर्वाचन से संबंधित आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही के लिए कोडरमा व गिरिडीह के रास्ते से होकर जाना पड़ता है।

ऐसे में चुनाव की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जरूरी सुरक्षात्मक कदम उठाना अनिवार्य है। झारखंड इलाके के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से इन क्षेत्रों में पुलिस बल की गश्ती बढ़ाने का विशेष अनुरोध किया। चेक पोस्टों पर बढ़ाई जाएगी सक्रियता नवादा जिले के विभिन्न चेकपोस्टों के समकक्ष मिरर चेकपोस्ट को सक्रिय किए जाने का निर्णय लिया गया। इसमें कोडरमा थानान्तर्गत मेद्यातरी चेकपोस्ट (रजौली चेकपोस्ट के आगे), सतगावां थानान्तर्गत घोरसिमर चेकपोस्ट (गोविन्दपुर दर्शननाला से आगे), तथा गिरिडीह जिला के लोकानयनपुर थानान्तर्गत थानसिंगडीह चेकपोस्ट (महुलियाटांड़ कौआकोल चेकपोस्ट के आगे) शामिल हैं। कोडरमा जिला के बेन्दी थाना-डोमचांच तथा थाना-तिलैया एवं सपही में चेकपोस्ट को भी सक्रिय किया जाएगा।