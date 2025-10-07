सारण में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिये निर्वाचन पदाधिकारी घोषित, चुनावी गतिविधियों की करेंगे निगरानी

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और सारण जिले में धारा-बीएनएसएस 163 लागू की जा रही है। सारण जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचित निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। ये अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी चुनावी गतिविधियों की निगरानी करेंगे और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करेंगे।