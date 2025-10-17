Language
    Maharashtra CM in Bihar: बीमारू नहीं, अब जुझारू है बिहार: देवेंद्र फडणवीस

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार का विकास हुआ है। बिहार अब बीमारू राज्य से आगे बढ़कर जुझारू राज्य बन गया है। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाई है। हर साल पांच हजार डॉक्टर तैयार होंगे। उन्होंने रत्नेश कुशवाहा को जिताने का आह्वान किया।

    Hero Image

    पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्‍याशी रत्नेश कुशवाहा के नामांकन के बाद आशीर्वाद सभा में मंचासीन महाराष्‍ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्‍यक्ष नंदकिशोर यादव व अन्‍य। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनडीए की सरकार में विकसित हुआ बिहार अब 2005 के बीमारू राज्य से काफी आगे बढ़ कर जुझारू राज्य बन गया है। पहले बिहार का बजट 23 हजार करोड़ हुआ करता था आज तीन लाख करोड़ के पार हो गया है। यहां तेजी से विकास हो रहा है। पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्‍याशी रत्नेश कुशवाहा के नामांकन के बाद शुक्रवार को पटना सिटी स्‍थ‍ित रामदेव महतो सामुदायिक भवन में हुई नामांकन सह आशीर्वाद सभा में वे बोल रहे थे।

    महाराष्‍ट्र सीएम ने अपने संबोधन में राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा-तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। जब उन्हें सरकारी नौकरी की उपलब्धता का आंकड़ा पता चला तो नौकरी देने की बात बोलनी बंद कर दी। यह गलती उनसे इसलिए हुई कि वे नौवीं पास हैं। फडणवीस ने कहा कि पटना साहिब के युवा प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा जिनके प्रस्तावक भाजपा के भीष्म पितामह नंद किशोर यादव हैं, उन्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक उन्हें सबसे ज्यादा मतों से जीत दिलाएंगे।

    उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में मेडिकल कालेजों की संख्या छह से बढ़ा कर 16 कर दी। 20 और मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं। बिहार से हर साल पांच हजार डाक्टर तैयार होंगे। हर गांव में चिकित्सक और इलाज की बेहतर व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से बिहार में 60 लाख मकान बने हैं। बिहार खेती के साथ उद्योग की ओर बढ़ रहा है। एथेनाल उत्पादन में भी आगे है। मैं अभी अटल पथ और जेपी गंगा पथ के रास्ते यहां पहुंचा हूं। बिहार का विकास मुंबई से आगे हो गया है।

    जिस तरह से राज्य सरकार बिहार में मान-सम्मान के साथ छठ की तैयारी करती है उसी तरह से मुंबई में रहने वाले बिहारियों के लिए मैं छठ का आयोजन करता हूं। आप लोग भी छठ के अवसर पर वहां आइए। कार्यक्रम में विधाानसभा अध्‍यक्ष नंदकिशोर यादव, सांसद रविशंकर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन आदि ने भी भाजपा प्रत्‍याशी को भरपूर समर्थन देकर जिताने का आह्वान किया।  