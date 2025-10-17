Maharashtra CM in Bihar: बीमारू नहीं, अब जुझारू है बिहार: देवेंद्र फडणवीस

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनडीए की सरकार में विकसित हुआ बिहार अब 2005 के बीमारू राज्य से काफी आगे बढ़ कर जुझारू राज्य बन गया है। पहले बिहार का बजट 23 हजार करोड़ हुआ करता था आज तीन लाख करोड़ के पार हो गया है। यहां तेजी से विकास हो रहा है। पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्‍याशी रत्नेश कुशवाहा के नामांकन के बाद शुक्रवार को पटना सिटी स्‍थ‍ित रामदेव महतो सामुदायिक भवन में हुई नामांकन सह आशीर्वाद सभा में वे बोल रहे थे।

महाराष्‍ट्र सीएम ने अपने संबोधन में राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा-तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। जब उन्हें सरकारी नौकरी की उपलब्धता का आंकड़ा पता चला तो नौकरी देने की बात बोलनी बंद कर दी। यह गलती उनसे इसलिए हुई कि वे नौवीं पास हैं। फडणवीस ने कहा कि पटना साहिब के युवा प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा जिनके प्रस्तावक भाजपा के भीष्म पितामह नंद किशोर यादव हैं, उन्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक उन्हें सबसे ज्यादा मतों से जीत दिलाएंगे।

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में मेडिकल कालेजों की संख्या छह से बढ़ा कर 16 कर दी। 20 और मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं। बिहार से हर साल पांच हजार डाक्टर तैयार होंगे। हर गांव में चिकित्सक और इलाज की बेहतर व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से बिहार में 60 लाख मकान बने हैं। बिहार खेती के साथ उद्योग की ओर बढ़ रहा है। एथेनाल उत्पादन में भी आगे है। मैं अभी अटल पथ और जेपी गंगा पथ के रास्ते यहां पहुंचा हूं। बिहार का विकास मुंबई से आगे हो गया है।