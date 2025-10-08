बिहार चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन सख्त, अब बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन समेत इन चीजों पर लगी रोक

पटना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अब जिले में बिना अनुमति सभा-जुलूस और प्रदर्शन नहीं किए जा सकेंगे। शस्त्र प्रदर्शन और भड़काऊ प्रचार सामग्री पर भी रोक रहेगी। यह फैसला चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को डराने-धमकाने से रोकने के लिए लिया गया है।

जागरण संवाददाता, पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने विधानसभा चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके बाद जिले में कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल बिना अनुमति सभा-जुलूस, धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा शस्त्र प्रदर्शन या भड़काऊ सामग्री के प्रचार-प्रसार पर सख्त पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि अब राजनैतिक दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है।

इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा जनसभा, जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जनसभा व जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित-आतंकित करने व विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका रहती है।