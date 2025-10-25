Language
    अभिनेता रवि किशन ने कहा, राजद-कांग्रेस नहीं एनडीए से ही जनता की भलाई व विकास का काम संभव

    By Amod Kumar Jha Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:57 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: अभिनेता रवि किशन ने कहा कि राजद और कांग्रेस जनता का विकास नहीं कर सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए ही जनता की भलाई और विकास के लिए सक्षम है। रवि किशन ने एनडीए के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और बिहार के विकास के लिए एनडीए को ही एकमात्र विकल्प बताया।

    भोजपुरी अभिनेता रवि किशन का स्वागत करते भाजपा कार्यकर्ता। सौ. इंटरनेट मीडिया

    संवाद सहयोगी, बेनीपट्टी(मधुबनी)। Bihar Assembly Election 2025: पीएम मोदी एवं सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी ने परिवार के लिए नहीं बल्कि जनता की भलाई और विकास के लिए ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। बिहार के लोग जंगलराज को अब तक भूल नहीं पाए हैं।

    कांग्रेस व राजद भ्रष्टाचार एवं जंगलराज के प्रतीक हैं। उक्त बातें भाजपा द्वारा लोहा उच्च विद्यालय के मैदान में एनडीए व भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में यूपी गोरखपुर के भाजपा सांसद व सिने स्टार रवि किशन ने कहीं।

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस व राजद ने घोटाले का इतिहास रचा है। राजद कांग्रेस ने बिहार को विकास के बदले विनाश की ओर घकेलने का काम किया है। राजद के शासनकाल में राज्य नहीं बल्कि परिवार का विकास हुआ।

    कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते रवि किशन। सौ. इंटरनेट मीडिया

    पीएम मोदी एवं सीएम नीतीश ने मिलकर बिहार को विकास की नई राह पर आगे बढ़ाया है। 2005 से पहले बिहार में अपहरण व हत्याएं होती थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार सीएम बने तब से राज्य में कानून का राज कायम है और सिर्फ विकास का काम हो रहा है।

    महिला सशक्तिकरण के दिशा में ऐतिहासिक काम हुआ है। हर घर की महिलाओं को रोजगार के लिए दस हजार रूपये दिए जा रहे हैं। केन्द्र की सरकार ने विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, स्वास्थ्य, बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की है।

    मखाना बोर्ड बनाया गया है। 11 नवम्बर को लोकतंत्र का महापर्व में भाजपा एनडीए के प्रत्याशी विनोद नारायण झा को अपना वोट देकर रिकॉर्ड मतों से जीताएं। इस अवसर पर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मोदी व नीतीश की जुगलबंदी से बिहार में चहुमूखी विकास हुआ है।

    चुनावी सभा में उपस्थित कार्यकर्ता। सौ. इंटरनेट मीडिया

    एनडीए सरकार ने नौजवनों की उज्जवल भविष्य को बनाया है। महिलाओं को सशक्त, किसानों को मजबूत एवं कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उताड़ने का काम किया है।

    पीएम मोदी व नीतीश कुमार के द्वारा बिजली मुफ्त, राशन मुफ्त, महिला की स्वावलंबन के लिए दस हजार की राशि, पेंशन की राशि बढ़ी हुई आदि यह दर्शाता है कि बिहार में अदभूत विकास हुई है। कांग्रेस व राजद ने मिलकर बिहार को जंगलराज में घकेलने का काम किया।

    बिहार की जनता अब तक जंगलराज को नहीं भूले हैं। बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर चल रही है। प्रचंड बहुमत से नीतीश के नेतृत्व में फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी एवं नीतीश कुमार के मजबूती के लिए बेनीपट्टी से भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा को जीताने की अपील की।

    इस अवसर पर यूपी के मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार में जो विकास हुई है वह अपने आप में बेमिशाल है। जिनका इतिहास नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का रहा हो उनके किसी भी झांसे में बिहार की जनता नहीं आएगी।

    पीएम मोदी एवं सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रोजगार के लिए अपनी पसंद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं के बैंक खाते में आर्थिक सहायता दस दस हजार भेजे गए हैं। बिहार की जनता डबल इंजन सरकार को प्रचंड जनादेश देने का मन बना चुकी है।

    पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज बिहार व मिथिलांचल में फोर एवं सिक्स लेन सड़क का जाल बिछ रहा है। एनडीए प्रत्याशी को बिहार में विकास व शांति के लिए जीता कर भेजने की अपील की।

    इस अवसर पर एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष वरूण सिंह, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार झा बासु, अड़ेर मंडल भाजपा अध्यक्ष संजय मिश्र संजू, लोजपा नेता सरोज सिंह, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शिव शंकर पांडेय, संतोष भगत सहित कई लोगों ने विचार प्रकट किया। मंच की अध्यक्षता जदयू के अध्यक्ष उदयकांत चौधरी ने किया।