    भोजपुर में विधान सभा चुनाव सम्पन्न कराने को ले कोषांगों ने शुरू किया कार्य, 10 अक्टूबर से शुरू होगा नामांकन

    By Kaushal Kumar Mishra Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:52 PM (IST)

    भोजपुर के शाहपुर विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए 14 कोषांगों का गठन किया गया है जिसमें सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल है। बिहिया में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है और अर्ध सैनिक बलों का आगमन शुरू हो गया है जिन्हें विभिन्न विद्यालयों में ठहराया जा रहा है।

    चुनाव सम्पन्न कराने को कोषांगों ने शुरू किया कार्य

    संवाद सूत्र, बिहिया (भोजपुर)। विधान सभा चुनाव शांतिपूर्ण,निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सुव्यवस्थित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु 198 शाहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता अमरेंद्र कुमार द्वारा विभिन्न कोषांग का गठन किया गया है जो कार्य करना शुरू करना कर दिया है।

    सहायक निर्वाची पदाधिकारी बीडीओ शाहपुर धनंजय कुमार तथा बीडीओ बिहिया मोनालिसा प्रियदर्शिनी को बनाया गया है।जानकारी के अनुसार कार्मिक कोषांग,नाम निर्देशन कोषांग,प्रशिक्षण कोषांग,वाहन कोषांग,सामग्री सह मतदाता सूची की तैयारी एवं विखंडन कोषांग,ईवीएम/वी वी पैट कोषांग,आदर्श आचार संहिता एवं सी वी जिल कोषांग,विधि व्यवस्था कोषांग,निर्वाचन कोषांग ,अर्ध सैनिक बल कोषांग,शिकायत/एकल खिड़की एवं समाधान कोषांग सहित 14 कोषांगों का गठन किया है।

    कोषांगों के सफल संचालन के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।वही डिस्पैच सेंटर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहिया में बनाया गया है।यही वाहन कोषांग भी कार्य करेगा।चुनाव को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए बिहिया में अर्द्ध सैनिक बलों का आना शुरू हो गया है।

    गत मंगलवार को अर्द्ध सैनिक सैनिक बल को एक कंपनी बिहिया पहुँची जिसे टेन प्लस टू उच्च विद्यालय में ठहराया गया है।इसके अलावे अर्द्ध सैनिक बलों को ठहराने के लिए टेन प्लस टू उच्च विद्यालय जादोपुर,प्रायोगिक मध्य विद्यालय बिहिया तथा राजकीय बुनियादी विद्यालय अमराई नवादा सहित कुल चार जगहों पर भी व्यवस्था की गई है।