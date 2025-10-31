Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़ा सवाल: समस्तीपुर के चुनाव में शाहीन लगाएंगे 'चौका' या अश्वमेघ का 'रथ' लगाएगा दौड़

    By Prakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:08 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: समस्तीपुर और वारिसनगर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी तेज है। समस्तीपुर में विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन के सामने कड़ी चुनौती है, वहीं वारिसनगर में जदयू और महागठबंधन के बीच टक्कर है। मोरवा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतदाताओं की चुप्पी ने चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अख्तरूल इस्लाम शाहीन और अश्वमेघ देवी। फाइल फोटो

    प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। Bihar Assembly Election 2025: समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन इस बार चौका मारने के लिए बेताब हैं तो उनका रास्ता राेकने के लिए अश्वमेघ का रथ खड़ा है।

    जन सुराज पार्टी के डा. मनोज कुमार अंतिम क्षण तक लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में हैं। मतदाताओं की चुप्पी भी संघर्ष को रोचक बना रहा है। समस्तीपुर शहर का भोला टाकिज चौक। तुलसी कुशवाहा यही मिलते हैं।

    उनकी स्पष्ट राय है कि आज तक समस्तीपुर शहर के जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पाया। ट्रैफिक सिस्टम भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। वैसे लड़ाई आर-पार की है। यह आर-पार का मामला समझ में नहीं आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कर्पूरी बस पड़ाव के पास खड़े ललित कुमार चर्चा छेड़ते ही कहते हैं लंबे समय के बाद इस बार सत्ता परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अब सत्ता कहां की है। किसी और इशारा है, लाख कुरेदने के बाद भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं।

    धर्मपुर चौक के पास पड़े हैं कुणाल कुमार। चर्चा छेड़ते ही कहते हैं इसमें समझना क्या है सत्ता परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अब सत्ता कहां की है। किसकी और इशारा है, लाख कुरेदने के बाद भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं।

    वारिसनगर का वारिस बनना आसानी नहीं 

    वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के अशोक कुमार मुन्ना हैट्रिक लगा चुके है। इस बार उनके पुत्र मांजरीक मृणाल किला फतह करने के लिए मैदान में हैं। उनके मुकाबले महागठबंधन ने इस बार भी भाकपा माले उम्मीदवार फूलबाबू सिंह को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। जन सुराज प्रत्याशी सत्य नारायण सहनी इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए क्षेत्र में मेहनत कर रहे है।

    बसपा की कंचन कुमारी भारती, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के गोविंद कुमार, आप प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद राय, निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव राज भी लड़ाई को बहुकोणीय बनाने की कोशिश में है। यहां पर लोगों के मन में एक कसक है।

    शेखोपुर निवासी शांति भूषण बताते हैं कि मुक्तापुर रेल गुमटी पर आरओबी का निर्माण नहीं होना काफी चिंताजनक है। खानपुर प्रखंड के बसंतपुर गांव निवासी बीरेन्द्र कुमार झा कहते है कि सड़क व बांध की स्थिति ठीक नहीं है। घटिया निर्माण की वजह से टूट जाती है।

    मोरवा में भी मजबूत लड़ाई 

    मोरवा विधानसभा क्षेत्र में इस बार की लड़ाई त्रिकोण में फंस गई है। जदयू ने पूर्व विधायक विद्यासागर सिंह निषाद को मैदान में उतारा है। वहीं राजद ने निवर्तमान विधायक रणविजय साहू पर फिर से भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया है। लोजपा (आर) से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज होकर अभय कुमार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है।