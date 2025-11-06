Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Phase 1 Voting: इस बार पटना में टूटेगा मतदान का रिकार्ड..., पटना के बूथों पर लगने लगी कतार
बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के पहले चरण में पटना के बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं। मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला, और लोगों ने धूप निकलने का इंतजार किया। पटना के कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं।
व्यास चंद्र, पटना। हम बोले थे न, थोड़ा मौसम गर्म होने दीजिए फिर देखियेगा। देखिये अब सब बूथ पर कतार लग गई है। राजधानी के पटेल नगर स्थित एक मतदान केंद्र पर वोट देने पहुंचे एक व्यक्ति ने कहा।
दूसरे ने कहा, सहिए बोले हैं। इस बार लगता है कि वोट परसेंटेज उठेगा। हर बार तो सबसे कम ही रहता है। फिर तो चुनावी चर्चा छिड़नी ही थी। तीसरे ने उनदोनों के बीच एंट्री मारते हुए पूछा-क्या लग रहा है।
यह प्रश्न कुछ ऐसा था कि, सबको उससे जुड़ा हर पहलु पता हो। एक ने कहा, वोटिंग का ट्रेंड देखते रहिए, शाम होते-होते सबकुछ क्लियर हो जाएगा। फिर तो इसकी सरकार, उसकी सरकार, हर बिंदु वहां चर्चा में शामिल हो गया।
लोगों को एक जगह जुटते देख वहां तैनात अर्द्धसैनिक बल के जवान ने टोका। ऐसे भीड़ मत लगाइए। इसके बाद लोग इधर-उधर हो गए। पास में चाय की दुकान पर जमे लाेग भी वहां से खिसकने लगे।
खुशगवार मौसम ने वोटरों को खींचा मतदान केंद्र तक
मतदाताओं के घर से बाहर निकलने में खुशगवार मौसम ने काफी मदद की। सुबह में हल्की ठंडक से खासकर युवा मतदाता कुनमुनाए दिखे, लेकिन जैसे ही धूप निकली, वे भी घरों से निकलने लगे।
फर्स्ट टाइम वोटरों का उत्साह तो चरम पर था। सभी मतदाता सजे-संवरे कुछ यूं जा रहे थे जैसे, किसी उत्सव में जा रहे हों। सीडीए कॉलोनी की अर्पणा ने कहा, यह भी तो उत्सव ही है न।
अन्य त्योहार तो वर्ष में एक बार आ भी जाते हैं, यह तो पांच वर्षों पर आता है। यह लोकतंत्र का उत्सव है। इसलिए इसे उसी रूप में मनाना चाहिए। हम तो इसलिए पूरी तरह तैयार होकर वोट डालने जा रहे हैं।
मतदान को लेकर मोहल्लों की सड़कों पर आम दिनों की तुलना में कम आवाजाही है। सड़कों पर बच्चे क्रिकेट और कबड्डी खेलने में मस्तस दिखे।
जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। इस दौरान सेल्फी प्वाइंट पर तस्वीर भी खिंचवाई।
