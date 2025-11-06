Bihar election 2025 phase 1 voting: मुजफ्फरपुर में ईवीएम खराब होने से परेशान मतदानकर्मी बेहोश
Bihar Chunav phase 1 Voting news:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 331 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ। ईवीएम ठीक करने की कोशिश में मतदानकर्मी शशि शेखर तनाव में आकर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मशीन बदलने के बाद मतदान फिर से शुरू हुआ।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 1 Polls latest News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच पारू विधानसभा क्षेत्र के सरैया के बूथ संख्या 331 से ईवीएम खराब होने की सूचना है।
इतना ही नहीं ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लाइन लंबी होने लगी। इसका तनाव मतदानकर्मी शशि शेखर नहीं झेल सके और बेहोश हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ईवीएम खराब होने के बाद उन्होंने अपने स्तर से इसे दुरुस्त करने की कोशिश की, किंतु असफल रहे। इसके बाद उनके हाथ कांपने लगे और मूर्छित होकर गिर गए।
इसके बाद वहां उपस्थित स्थानीय लोगों ने वाहन से उन्हें अस्पताल भेजा। इसके साथ ही कंट्रोल को इसकी सूचना दे दी गई। उसके बाद वहां ईवीएम सेट को पूरी तरह ही बदल दिया गया।
इसके बाद सरैया के फकिराना में एक घंटा 10 मिनट की देरी से मतदान शुरू हो सका। हालांकि उसके बाद वहां से किसी तरह की शिकायत नहीं है।
मुजफ्फरपुर जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को पहले चरण में मतदान हो रहा है। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर और कुढ़नी में 20-20 उम्मीदवार हैं। इस कारण इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में दो-दो ईवीएम का उपयोग हो रहा है।
समीकरण की बात करें तो कई सीटों पर त्रिकोणीय और कुछ पर चतुकोष्णीय संघर्ष की स्थिति बन रही है। जबकि कुछ पर आमने-सामने की टक्कर है।
मुजफ्फरपुर में त्रिकोणीय और पारू में चतुष्कोणीय मुकाबला की संभावना बन रही है। जबकि गायघाट, कुढ़नी, सकरा, औराई, बरूराज, बोचहां, साहेबगंज, कांटी, मीनापुर में आमने-सामने की सीधी टक्कर मानी जा रही है।
प्रत्याशियों में दो मंत्री साहेबगंज से राजू सिंह और कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता भी हैं। अभी छह पर एनडीए और पांच महागठबंधन का कब्जा है।
दोनों गठबंधन इन सीटों को बनाए रखने के साथ बढ़त के लिए पूरा जोर लगाए रहे। एनडीए के पक्ष में प्रधानमंत्री के अलावा अन्य बड़े नेताओं की सभा हुई।
महागठबंधन की ओर से प्रमुख प्रचारकों में तेजस्वी रही। प्रधानमंत्री की सभा के बाद एनडीए को बढ़त की आस है, लेकिन कुछ सीटों पर अंतकर्लह उसकी राह का रोड़ा है।
मतदाताओं का ब्योरा
- कुल मतदाता : 33 लाख छह हजार 987
- पुरुष : 17 लाख 50 हजार 348
- महिला : 15 लाख 56 हजार 552
- युवा : 1762694
- वृद्ध : 412233
- कुल प्रत्याशी : 130
- महिला : 10
- पुरुष : 120
- कुल मतदान केंद्र : 4186
- वलनरेबल मतदान केंद्र : आठ सौ
मतदान का ब्योरा
- 2020 में कुल मतदान प्रतिशत : 59.37 प्रतिशत
- महिला का मतदान प्रतिशत : 61.23
- पुरुष का मतदान प्रतिशत : 58.21
- 2015 में कुल मतदान प्रतिशत : 56.21
- महिला का मतदान प्रतिशत : 59.12
- पुरुष का मतदान प्रतिशत : 54.15
- 2010 में कुल मतदान प्रतिशत : 52.67 प्रतिशत
- महिला का मतदान प्रतिशत : 53.21
- पुरुष का मतदान प्रतिशत : 49.16
