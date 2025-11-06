Bihar election 2025 phase 1 voting: मुजफ्फरपुर में ईवीएम खराब होने से परेशान मतदानकर्मी बेहोश

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 1 Polls latest News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच पारू विधानसभा क्षेत्र के सरैया के बूथ संख्या 331 से ईवीएम खराब होने की सूचना है।

इतना ही नहीं ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लाइन लंबी होने लगी। इसका तनाव मतदानकर्मी शशि शेखर नहीं झेल सके और बेहोश हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईवीएम खराब होने के बाद उन्होंने अपने स्तर से इसे दुरुस्त करने की कोशिश की, किंतु असफल रहे। इसके बाद उनके हाथ कांपने लगे और मूर्छित होकर गिर गए। ईवीएम खराब होने की वजह से कतार में लगे मतदाता। जागरण इसके बाद वहां उपस्थित स्थानीय लोगों ने वाहन से उन्हें अस्पताल भेजा। इसके साथ ही कंट्रोल को इसकी सूचना दे दी गई। उसके बाद वहां ईवीएम सेट को पूरी तरह ही बदल दिया गया। इसके बाद सरैया के फकिराना में एक घंटा 10 मिनट की देरी से मतदान शुरू हो सका। हालांकि उसके बाद वहां से किसी तरह की शिकायत नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को पहले चरण में मतदान हो रहा है। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर और कुढ़नी में 20-20 उम्मीदवार हैं। इस कारण इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में दो-दो ईवीएम का उपयोग हो रहा है।