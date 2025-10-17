वे वोट मांगने आएं तो 2005 के पहले का हाल पूछियेगा- नीतीश कुमार

कुंवर संजीत सिंह, आरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि, देश के विकसित राज्यों में अब बिहार शामिल होगा।सरकार बनते ही एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर दिये जाएंगे। हर पंचायत में विवाह भवन बनेगा। इसके लिए सरकार ने चार हजार करोड़ की स्‍वीकृत‍ि दी है। लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। अब घरों पर सोलर लाइट भी लगाई जाएगी। वे शुक्रवार को जगदीशपुर के एनडीए प्रत्याशी श्रीभगवान सिंह कुशवाहा के नामांकन के बाद शारदा ब्रजराज खेल मैदान मे आयोजित सभा में बोल रहे थे। इस दौरान सरकार की उपलब्‍ध‍ियां गिनाने के साथ उन्‍होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा।

नीतीश कुमार ने कहा क‍ि, वोट के मामले में आपसे कोई इधर-उधर बात करें, तो उनसे पूछे कि 2005 के पहले बिहार में क्या स्थिति थी। उन्‍हें बताएं कि 2005 के बाद बिहार में कितना विकास हुआ है। राज्‍य में हर ओर शांत‍ि है। फर्क साफ दिखेगा और स्थिति साफ हो जाएगा। काम बहुत हो रहा है। विकास में केंद्र का सहयोग मिल रहा है। ऐसे में देश की प्रगति में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर काम किया। सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है। मदरसा के बाद 60 साल से अधिक पुराने मंदिरों की घेराबंदी कराई गई है। मदरसा को मान्यता देते हुए शिक्षकों को सरकारी दर्जा दिया। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 40 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। हमने 10 लाख युवाओं को नौकरी व रोजगार देने की बात कही थी लेकिन उसकी जगह 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी व रोजगार दिए जा चुके हैं।

राजद के शासनकाल पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि 2005 से पहले लोग शाम के बाद घरों से नहीं निकलते थे। अब लोग लालटेन युग से निकलकर बिजली युग में जीने लगे हैं। पहले हिन्दू -मुस्लिम झगड़ा होता था। आज सारे विवाद खत्म हो गए हैं। नीतीश ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पोषाक योजना शुरू करायी। नए स्कूल खोले गए। दर्जनों नए मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। सूबे में जीविका दीदियों की संख्या एक करोड़ 40 लाख हो गई है। सीएम महिला उद्यमी योजना के तहत एक करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं।