Bihar Politics: रश्मि वर्मा समेत भाजपा के दो बागी ने अंतिम दिन वापस लिया अपना नामांकन का पर्चा

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन वापसी के अंतिम दिन के नरकटियागंज से भाजपा विधायक रश्मि वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी संजय पांडेय के पक्ष के नामांकन वापस ले लिया।

वहीं नरकटियागंज से कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय वर्मा ने भी नामांकन वापस ले लिया। हालांकि नरकटियागंज से महागठबंधन की ओर से राजद के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत केदार ने नामांकन दाखिल किया है।

दोनों में किसी एक के नामांकन वापस लेने की चर्चा थी। लेकिन , अंतिम समय तक संभवत: नेतृत्व स्तर पर सहमति नहीं बनी। अब महागठबंधन के राजद और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच दोस्ताना लड़ाई होगी।

पूर्व विधायक ने लिया नामांकन वापस

चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक प्रकाश राय ने गुरुवार को नामांकन वापस ले लिया। वे भाजपा के स्थानीय नेताओं पर टिकट कटवाने का आरोप लगाकर काफी गुस्से में थे। इस लिए नामांकन दाखिल किए थे। क्षेत्र में जनसंपर्क भी तेज किए थे।