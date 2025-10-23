Language
    Bihar Politics: रश्मि वर्मा समेत भाजपा के दो बागी ने अंतिम दिन वापस लिया अपना नामांकन का पर्चा

    Sunil Tiwari, Ajit kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:25 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025:  बिहार की राजनीति में, भाजपा की बागी उम्मीदवार रश्मि वर्मा और एक अन्य बागी ने नामांकन वापसी के अंतिम दिन अपना पर्चा वापस ले लिया। इस घटनाक्रम से भाजपा को राहत मिली है और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना है। अब देखना है कि इसका चुनाव परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन वापसी के अंतिम दिन के नरकटियागंज से भाजपा विधायक रश्मि वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी संजय पांडेय के पक्ष के नामांकन वापस ले लिया।

    वहीं नरकटियागंज से कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय वर्मा ने भी नामांकन वापस ले लिया। हालांकि नरकटियागंज से महागठबंधन की ओर से राजद के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत केदार ने नामांकन दाखिल किया है।

    दोनों में किसी एक के नामांकन वापस लेने की चर्चा थी। लेकिन , अंतिम समय तक संभवत: नेतृत्व स्तर पर सहमति नहीं बनी। अब महागठबंधन के राजद और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच दोस्ताना लड़ाई होगी।

    पूर्व विधायक ने लिया नामांकन वापस

    चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक प्रकाश राय ने गुरुवार को नामांकन वापस ले लिया। वे भाजपा के स्थानीय नेताओं पर टिकट कटवाने का आरोप लगाकर काफी गुस्से में थे। इस लिए नामांकन दाखिल किए थे। क्षेत्र में जनसंपर्क भी तेज किए थे।

    नामांकन वापस लेने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों के कहने पर वे नामांकन वापस लिए है। बता दें कि प्रकाश राय 2015 में भाजपा के टिकट पर चनपटिया विधानसभा से चुनाव जीते थे।

    2020 के आम चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। उस वक्त भी श्री राय काफी नाराज हुए थे। प्रदेश नेतृत्व के समझाने के बाद माने थे। उन्हें उम्मीद थी कि 2025 के चुनाव में टिकट मिलेगा, लेकिन इस बार भी दगाबाजी के बाद वे नाराजगी में नामांकन दाखिल किए थे।