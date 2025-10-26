जागरण, संवाददाता, किशनगंज/अररिया। पूरे बिहार का मिजाज है कि एनडीए को भगाना है नया बिहार बनाना है। बिहार में चुनाव का बिगुल फूंका गया है। महागठबंधन की सरकार बनी तो सीमांचल के गरीब इलाके के विकास के लिए सीमांचल डेवलपमेंट आथरिटी बनेगा। सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सह पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अरिया में एक बार फिर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा।

जोकीहाट विधानसभा के उदाहाट मैदान में राजद महागठबंधन प्रत्याशी शाहनवाज आलम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रविवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो हर घर जहां नौकरी नहीं है, उस घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में ऐसा नहीं होगा।