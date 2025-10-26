Language
    Bihar Politics: तेजस्‍वी ने सीमांचल में चल द‍िया तुरुप का इक्‍का... गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में विक्ट्री नहीं चलेगा

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    Bihar Politics: राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ गुजरात में फैक्ट्रियां और बिहार में 'विक्ट्री' से काम नहीं चलेगा। उन्होंने बिहार में रोजगार सृजन और विकास पर जोर दिया। तेजस्वी यादव ने युवाओं से चुनावी जीत के बजाय रोजगार और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, ताकि राज्य का विकास हो सके। तेजस्वी ने रविवार को अररिया में जोकीहाट विधानसभा के राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया।

    Bihar Politics: राजद नेता तेजस्वी यादव ने अररिया की रैली में कहा कि सिर्फ गुजरात में फैक्ट्रियां और बिहार में 'विक्ट्री' से काम नहीं चलेगा।

    जागरण, संवाददाता, किशनगंज/अररिया। पूरे बिहार का मिजाज है कि एनडीए को भगाना है नया बिहार बनाना है। बिहार में चुनाव का बिगुल फूंका गया है। महागठबंधन की सरकार बनी तो सीमांचल के गरीब इलाके के विकास के लिए सीमांचल डेवलपमेंट आथरिटी बनेगा। सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सह पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अरिया में एक बार फिर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा।

    जोकीहाट विधानसभा के उदाहाट मैदान में राजद महागठबंधन प्रत्याशी शाहनवाज आलम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रविवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो हर घर जहां नौकरी नहीं है, उस घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में ऐसा नहीं होगा। 

    सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल दूंगा

    किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र केे अल्ता में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य लड़ाई बेरोजगारी से है। सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। सरकार बनी तो इसे दूर किया जाएगा। हमारी सरकार में किशनगंज एएमयू में और बेहतर व्यवस्था होगी।