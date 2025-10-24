डिजिटल डेस्‍क, पटना। विधानसभा चुनाव ने अवसरवाद का नया चेहरा दिखाया है। कई नेता जो कल तक पुरानी पार्टियों के लिए दंभ भरते थे, अब उसे कोस रहे हैं। नई पार्टियों का झंडा उठाए ऐसे नेताजी नए साहब का गुणगान करने में लगे हैं। कोई पुत्र मोह में दल-बदल का रिकार्ड बना रहा तो कोई घर वापसी का राग अलाप रहा। एनडीए हो या महागठबंधन, ऐसे नेताओं की भरमार है जो पाला बदलकर आए हैं।

चुनाव के समय में राजनीतिक पार्टियां यह बखूबी समझती हैं कि हर दल-बदलू नेता तराजू पर मेढक तौलने के समान हैं, क्योंकि ऐसे नेताओं की निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं होती। जब ऐसे नेताओं का स्वार्थ सधता है, तो एक दल में टिके रहते हैं। स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो दूसरे दल में चले जाते हैं। नेताओं के इस पाला बदल से जनता भी असमंजस में है। ऐसे में सवाल उता है कि इस बार मतदाता उनकी जुबान बदली पर भरोसा करेंगे या नहीं? ऐसे एक नहीं, दर्जनों प्रश्न हैं।बड़ा प्रश्न यह कि वोटरों के स्तर पर इस बात की परख होगी कि वे किसी गठबंधन को अधिक अहमियत देते हैं या इनके बदले चेहरों को। जमा खान, संजीव कुमार, बीमा भारती, मुरारी प्रसाद गौतम, संगीता कुमारी, भरत बिंद समेत कई नेता ऐसे हैं जाे दूसरे दलों में जा चुक हैं।