    पावर स्टार पवन सिंह के पहुंचते ही भीड़ हुई बेकाबू, पूर्वी चंपारण की चुनावी सभा में टूटा पंडाल

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    Bihar Vidhan Sabha Chunav: पूर्वी चंपारण में पवन सिंह की चुनावी सभा में भारी भीड़ उमड़ी। उनके पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई और पंडाल टूट गया। इस अव्यवस्था के बावजूद पवन सिंह ने लोगों को संबोधित किया। यह शुक्र रहा कि किसी को भी चोट नहीं लगी और सबकुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। पुलिस ने स्थिति को काबू कर लिया।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: मधुबन विधानसभा के पकड़ीदयाल में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के आयोजित चुनावी सभा में लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई।

    लोगों की भीड़ के कारण बैरिकेडिंग के साथ साथ लोगों के लिए बनाए गए पंडाल टूट गया और अफरातफरी मच गई। हालांकि पुलिस बल की मुस्तैद से लोगों को काफी मशक्कत के बाद शांत कराया गया।

    इसके बाद पवन सिंह ने लोगों को संबोधित किया। बताया गया कि पवन सिंह को देखने आए लोग इस प्रकार उत्साहित थे कि लोग पंडाल पर ही चढ़ गए, जिसके कारण पांडाल टूट गया। यह महज संयोग रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

    संवाद सहयोगी, पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण)। भोजपुरी गायक एवं सिने स्टार पवन सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एवं सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। फिर से बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

    लोगों को मोदी-नीतीश के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। वे रविवार को मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकड़ीदयाल में आयोजित चुनावी सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए (भाजपा) प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की।

    इसी दौरान एक महिला अपने बेटे के साथ पवन सिंह और उनकी मां की तस्वीर लेकर मंच पर पहुंची। पवन सिंह ने उन्हें बुलाकर मंच पर सम्मानित किया, गले लगाया और फोटो भी खिंचवाया। पवन सिंह ने मोदी-नीतीश के जोड़ी हिट बा... गाना गाकर लोगों को मनोरंजन भी किया। इस अवसर पर एनडीए से जुड़े अनेक नेता उपस्थित थे।

    लोगों के उपर गिरा पंडाल

    पवन सिंह की सभा में लोगों की भारी भीड़ एकत्र थी। ऐसी स्थिति बनी कि कुछ उत्साही युवा पंडाल के बांस-बल्ले पर भी चढ़ गए। नतीजा यह हुआ कि पंडाल लोगों के ऊपर ही आ गिरा। गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

    सब लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। पवन सिंह ने मंच से सबको शांत रहने की अपील की। अनियंत्रित भीड़ के कारण उन्हें जल्द ही सभा को समाप्त करनी पड़ी।