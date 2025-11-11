डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Vidhansabha Chunav 2025 के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। राज्‍य के 20 जिलों में 122 सीटों के ल‍िए वोट डाले जा रहे हैं।

इस चरण का मतदान न‍िर्णायक माना जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) जदयू कार्यालय पहुंचे।

इससे पूर्व उनका काफिला केंद्रीय मंत्री ललन सिंह एवं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के अवास पर भी गया। दोनों नेताओं से सीएम ने मुलाकात की।

इसके बाद वे दोनों मंत्र‍ियों के साथ जदयू कार्यालय में बने वार रूम पहुंच गए। वहां प्रदेश अध्‍यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे।

बताया जाता है कि मुख्‍यमंत्री ने मतदान की स्‍थ‍ित‍ि की जानकारी ली। इसके साथ ही आगे की रणनीत‍ि पर भी चर्चा की। गठबंधन के अलग-अलग पहलुओं के बारे में बात की।

नीतीश कुमार इस चुनाव में काफी एक्टिव रहे हैं। उन्‍होंने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कीं। रोड शो कर भी एनडीए प्रत्‍याश‍ियों के पक्ष में वोट मांगा।

हार की घबराहट में हैं तेजस्‍वी

इधर जदयू के प्रदेश अध्‍यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा क‍ि हार की घबराहट में तेजस्वी यादव बौखलाहट में हैं। प्रथम चरण के मतदान में जनता ने जिस प्रकार एनडीए के प्रति अपना अपार जनसमर्थन व्यक्त किया है, उससे तेजस्वी पूरी तरह बेचैन हो गए हैं।