Bihar Politics: इस सीट पर तेजस्वी यादव की पार्टी के प्रत्याशी को पटखनी देने के लिए पुत्र 'लालू प्रसाद' ने झोंकी पूरी ताकत
Bihar Assembly Election 2025: पूर्वी चंपारण के चिरैया सीट पर राजद प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण यादव के खिलाफ भाजपा के लालबाबू प्रसाद गुप्ता और लक्ष्मीनारायण के पुत्र लालू प्रसाद यादव भी मैदान में हैं। वहीं, मोतिहारी में राजद के देवा गुप्ता और उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता आमने-सामने हैं। प्रीति मोतिहारी की मेयर हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं।
जागरण संवाददाता, मोतिहारी(पूर्वी चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होते ही कई रोचक समीकरण सामने आने लगे हैं। इसमें पिता-पुत्र और पति-पत्नी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है।
पूर्वी चंपारण की चिरैया विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव बेहद रोचक बना है। इस बार यहां से आइएनडीआइए से राजद के प्रत्याशी पूर्व विधायक लक्ष्मीनारायण यादव के खिलाफ एनडीए से भाजपा के प्रत्याशी वर्तमान विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता चुनावी मैदान में हैं।
वहीं राजद प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण यादव के खिलाफ उमके पुत्र लालू प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में हैं। लक्ष्मीनारायण घोड़ासहन विधानसभा से दो बार विधायक रहे हैं।
लक्ष्मीनारायण और लालू प्रसाद। फाइल फोटो
परिसीमन के बाद 2008 में बने चिरैया विधानसभा का गठन हुआ। घोड़ासहन का विलय ढाका में हो गया। चिरैया व पताही को मिलाकर बनी चिरैया विधानसभा में 2010 व 2015 में राजद से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली।
2020 में निदर्लीय चुनाव लड़े, लेकिन पराजित हो गए। इस बार फिर से राजद ने लक्ष्मीनारायण पर भरोसा जताया है। वो चुनावी मैदान में है। इस बीच उनके पुत्र लालू प्रसाद यादव भी चुनावी अखाड़े में हैं।
लालू पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं। ये आरंभ से पिता के साथ रहकर उनकी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं। इस चुनाव में पहली बार विधानसभा के लिए नामांकन किया है।
मोतिहारी में पहली बार पति-पत्नी में मुकाबला
मोतिहारी : मोतिहारी विधानसभा सीट पर पहली बार पति-पत्नी अलग-अलग चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। आइएनडीआइए से राजद के प्रत्याशी देवा गुप्ता चुनावी मैदान में हैं।
वहीं उनकी पत्नी मोतिहारी की मेयर प्रीति गुप्ता निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। देवा गुप्ता पिछले चार वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की है।
प्रीति कुमारी और देव गुप्ता। फाइल फोटो
पार्टी ने भी उन्हें एक युवा प्रत्याशी के रूप में मोतिहारी से टिकट दिया है। इन सबके बीच उनकी पत्नी मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी द्वारा निर्दलीय पर्चा भरे जाने के बाद अटकलें तेज हैं कि आखिर पति-पत्नी कैसे और किन परिस्थितियों में आमने-सामने आ गए हैं।
याद रहे कि 28 दिसंबर 2022 को मोतिहारी नगर निगम से मेयर का चुनाव प्रीति कुमारी ने लड़ा था। उन्होंने इस चुनाव को जीता है और वो वर्तमान में मेयर हैं। इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। वहीं देवा गुप्ता पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
