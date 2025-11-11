Language
    Bihar Politics: क‍िसका मुंह होगा काला; जदयू नेता ने बताया, महाभारत को भी क‍िया याद

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    Bihar Mahasamar: जदयू नेता संजय कुमार झा ने राजद पर कड़ा पलटवार क‍िया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता तय करेगी कि किसका मुंह काला होगा। महाभारत के पांडवों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सभी एकजुट हैं। 

    Hero Image

    संजय कुमार व झा व सीएम नीतीश कुमार। जागरण आर्काइव

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Assembly Elections 2025 के दूसरे चरण का मतदान कुछ घंटों में समाप्‍त हो जाएगा। इसके बाद अब सबकी नजर 14 नवंबर को होनेवाली मतगणना पर‍ टिक जाएगी। 

    अब कयासों पर चर्चा होगी। क‍िसकी सरकार बनेगी, कौन साथ होगा, कौन अपने गठबंधन से अलग होगा, तमाम तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। 

    संजय झा ने क‍िया पलटवार 

    इन सबके बीच आरोप-प्रत्‍यारोप का सिलसिला जारी है। जदयू के कार्यकारी राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष व राज्‍यसभा सांसद संजय कुमार झा ने RJD के पोस्‍ट पर पलटवार क‍िया है। 

    एक्‍स पर राजद के पोस्‍ट का जवाब देते हुए उन्‍होंने लिखा है- NDA के पांचों दल पांच पांडव की तरह एकजुट हैं और विकसित बिहार के निर्माण के लिए संकल्पित हैं।

    महाठगबंधन ने पहले ढपोरशंखी घोषणाओं के जरिए जनता को बरगलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब दाल नहीं गली, तो हताश होकर NDA के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया है।

    बिहार की जागरूक जनता सब देख रही है। 14 नवंबर को फिर साबित होगा- झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला।

    राजद ने क‍िया था पोस्‍ट 

    दरअसल राष्‍ट्रीय जनता दल ने अपने एक्‍स हैंडल पर पोस्‍ट कर आरोप लगाया है क‍ि- BJP-LJP वाले JDU को वोट नहीं डलवा रहे और JDU वाले BJP-LJP को वोट नहीं डलवा रहे। 

    इस बात से BJP, LJP या JDU के किसी भी नेता ने पूरे चुनाव में कभी भी इंकार किया? इसी पोस्‍ट पर जदयू नेता ने जवाब दिया है। 

    बिहार चुनाव में इस बार एक ओर एनडीए तो दूसरी ओर महागठबंधन है। इनके बीच जन सुराज पार्टी भी मुकाबले को त्रि‍कोणीय बना रही है। उधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव भी अलग से मैदान में उतरे हैं। 

    हालांक‍ि, जनता का मूड क‍िधर गया, यह तो तीन दिनों बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल सबके अपने-अपने दावे हैं। 