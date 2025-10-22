Bihar Politics: अल्लावारू पर कांग्रेस में घमासान, नाराज नेता बोले- दिल्ली वापस बुलाए जाएं

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कांग्रेस की नाव चुनाव के पहले ही डगमगाती दिख रही है। एक ओर महागठबंधन के साथ सीटों का विवाद ऊपर से टिकट से वंचित नाराज नेताओं की गोलबंदी पार्टी की परेशानी बढ़ा रही है। अब पार्टी के नाराज नेताओं ने बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को नाराज नेताओं की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार प्रभारी के गलत निर्णयों और टिकटों की बिक्री के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में धरना दिया जाएगा।

कांग्रेस को बचाने की छेड़ेंगे मुहिम

बुधवार को एक होटल में नाराज नेताओं ने बैठक कर अपने आंदोलन की भावी रूपरेखा पर मंथन किया। बैठक में टिकट के दावेदार और पार्टी रिसर्च विभाग के चेयरमैन आनंद माधव के अलावा, विधायक छत्रपति यादव, पूर्व विधायक गजानंद शाही, डा अजय कुमार सिंह, सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी समेत अनेक नेता शामिल हुए। बैठक में नाराज नेताओं ने बिहार कांग्रेस को बचाने की मुहिम छेडऩे का निर्णय लिया। बैठक के बाद आनंद माधव ने कहा कि पार्टी आलाकमान से हमारी कुछ मांगे हैं। जिन्हें तत्काल पूरा किया जाए। क्योंकि बिहार कांग्रेस बचेगी तभी राष्ट्रीय कांग्रेस भी बचेगी। आज की बैठक में मधुरेंद्र सिंह, राज कुमार राजन, कैसर खान, नागेंद्र पासवान विकल, कंचना सिंह, सूरज सिन्हा, सुधा मिश्रा समेत आधा दर्जन से अधिक अन्य नेता उपस्थित रहे।



