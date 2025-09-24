Language
    बिहार में चुनावी डुगडुगी से पहले नेताओं की धार्मिक दौड़, टिकट के लिए मंदिर-मंदिर टेक रहे मत्था

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:53 PM (IST)

    शिवहर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। टिकट पाने के लिए नेता मंदिरों में माथा टेक रहे हैं और अनुष्ठान करा रहे हैं। वे पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और बायोडाटा सौंप रहे हैं। कुछ नेता ज्योतिषाचार्यों की सलाह पर तंत्र-मंत्र का भी सहारा ले रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है।

    नीरज, शिवहर। विधानसभा चुनाव के लिए डुगडुगी बजने वाली है। नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है। टिकट की चाह में नींद ने भी साथ छोड़ दिया है। रात भी अब जागकर कट रही है। शिवहर से लेकर पटना तक का चक्कर लगा रहे है। इन सबके बीच लगभग तमाम नेता मंदिर-मंदिर मत्था टेक रहे है।

    पंडालों में पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे है। विभिन्न अनुष्ठान करा रहे है। कोई टिकट की राह में बाधक बने ग्रहों की शांति के लिए अनुष्ठान करा रहा है तो कोई टिकट के लिए अनुष्ठान। इस दौरान पंडा, पुरोहित, ग्रह -नक्षत्र विज्ञानी व ज्योतिषों की पौ-बारह है।

    मंदिर-मंदिर मत्था टेक रहे है। आशीर्वाद ले रहे है। अनुष्ठान के बहाने जनसंपर्क कर रहे और प्रभाव दिखाने की कोशिश हो रही है। पूजा-पंडालों से भी भावी प्रत्याशी होने का संदेश दिया जा रहा। बैनर-पोस्टर दिख रहे हैं। तोरण द्वार पर दिख रहे हैं। मंदिरों में नेताजी के पहुंचने से पंडा-पुरोहित भी मगन हैं।

    टिकट के लिए मंदिरों में टेक रहे मत्था

    दरअसल, तमाम पार्टी के नेता टिकट के लिए लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। पटना जाकर अपना बायोडाटा सौंप चुके है। कुछ प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। नेताओं द्वारा भारी भरकम बायोडाटा के साथ सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दिखाते हुए दावेदारी कर रहे है।

    इस सबके बीच नवरात्र शुरू होते ही तमाम नेता क्षेत्र में पहुंच गए है। बड़े-बड़े पोस्टर के जरिए जनता को नवरात्र की बधाई दे रहे है। साथ ही टिकट पक्की कराने के लिए मंदिरों में मत्था टेक रहे है और अपने घर पर अनुष्ठान करा रहे है।

    टिकट के लिए तंत्र-मंत्र का सहारा

    कुछ नेता ज्योतिषाचार्यों की सलाह पर तंत्र-मंत्र व अनुष्ठान करा रहे है। अधिकांश नेताओं ने नवरात्र पर दस दिनी उपवास कर रखे है। शिवहर स्थित देकुली धाम, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर सहित विभिन्न देवी मंदिरों में मत्था टेकने व चढ़ावा चढ़ाने की पहल जारी है।

    इसके अलावा शिवहर के नेता टिकट के लिए सीतामढ़ी के सिमरा स्थित पीतांबरा माता स्थल पहुंचकर तांत्रिक गिरधर गोपाल चौबे व लक्ष्मण चौबे से अनुष्ठान करा रहे है तो मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डकरामा स्थित श्री सिद्धपीठ अघोर आश्रम डकरामा स्थित माता के दरबार में मत्था टेक रहे है। साथ ही वाकसिद्ध संत स्वामी शिवजी सिंह से आशीर्वाद ले रहे है।

    नेताओं का कहना है कि नवरात्र का मौसम है। इस मौसम में शत-प्रतिशत हिंदू माता की भक्ति में डूबे रहते है। ऐसे में वह भी माता के दर्शन कर रहे है।