    Bihar NDA Seat Sharing: एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल, 101-101 पर टिके बीजेपी-JDU, चिराग और मांझी भी हुए खुश

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:29 PM (IST)

    बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। जदयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, जबकि जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को 6-6 सीटें दी गई हैं। इस समझौते से एनडीए में खुशी का माहौल है।

    बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का एलान

    जागरण संवाददाता, पटना। लंबे खींचतान के बाद आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारे के तहत इस बार जदयू और बीजेपी के बराबर सीटों मिली है। इस बात की जानकारी बीजेपी नेचा धर्मेंद्र प्रधान और जदयू नेता संजय झा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी।

    सीट बंटवारे के तहत इस बार जदयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है। इसके अलावा जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीट दी गई हैं.

