वोट मांगने आए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और विधायक को गांव में घुसने से रोका, 5 वर्षों के विकास का मांगा हिसाब, बैरंग वापस

संवाद सूत्र, जागरण बारसोई (कटिहार)। Bihar Elections बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोट मांगने आए कांग्रेस के सांसद और विधायक को मतदाताओं ने गांव में घुसने से रोक दिया। कटिहार के एक गांव में महागठबंधन उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और विधायक महबूब आलम को गांव में घुसने से मतदाताओं ने यह कहते हुए रोक लिया कि वे पहले 5 साल के विकास का हिसाब दें।

बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के आबादपुर गांव में एक अनोखा राजनीतिक मंजर देखने को मिला। महागठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जब जनसंपर्क के लिए गांव पहुंचे, तो ग्रामीणों ने साफ कह दिया पहले पांच साल का हिसाब दीजिए, फिर गांव में प्रवेश कीजिए। सांसद तारक अनवर और विधायक महबूब आलम गांव के भीतर जाने ही वाले थे कि ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया।

शुरू में समझाने-बुझाने की कोशिशें चलीं, लेकिन भीड़ एक सुर में जवाब देती रही। अबकी बार हिसाब चाहिए। थोड़ी देर में नारे गूंज उठे पहले काम बताओ, फिर वोट पाओ! वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हालांकि दैनिक जागरण इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

वीडियो में ग्रामीणों को कहते सुना जा सकता है। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, जीतने के बाद भूल जाते हैं। पांच साल कहां थे। आबादपुर आज तक प्रखंड क्यों नहीं बना? अस्पताल में डाक्टर क्यों नहीं हैं? विधायक महबूब आलम ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आप लोग हमें घेर रहे हैं?