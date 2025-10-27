Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार चुनाव में दिख रहे प्रचार के अनोखे रंग, कोई बाइक से तो कोई सोशल मीडिया के जरिए मांग रहा वोट

    By Vijay Kumar Rai Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:37 PM (IST)

    बिहार चुनाव में प्रचार के अलग-अलग रंग दिख रहे हैं। उम्मीदवार वोटरों को रिझाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। कुछ बाइक रैलियां कर रहे हैं, तो कुछ सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। कई उम्मीदवार घर-घर जाकर भी वोट मांग रहे हैं। हर कोई अपनी-अपनी तरह से मतदाताओं को लुभाने में लगा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार चुनाव में प्रचार का अलग अंदाल

    बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर जिले में पहले चरण में छह नवंबर को मतदान होना है। चार नवंबर की शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में उम्मीदवार पूरा जोर लगाए हैं। अलग-अलग और रोचक तरीके से प्रचार किया जा रहा है। ताकि मतदाताओं को आकर्षित कर सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक महिला उम्मीदवार बाइक और बुलेट चलाकर क्षेत्र में समर्थकों संग घूम रही हैं, तो कई फेसबुक पर पेज बनाकर मतदाताओं को खुद से जोड़ रहा है। वाट्सएप पर मैसेज भेज जा रहे। कुछ ऐसे भी हैं जो घोषणा पत्र बांटकर एक बार मौका देने की बात कह रहे हैं।

    इंटरनेट मीडिया पर लोग इन्हें खूब ट्रोल भी कर रहे हैं। कोई इनपर प्रभु की कृपा बरसा रहा है तो कोई बदलाव की बात कर रहा है। कुछ उम्मीदवार तो रील बनाने में युवाओं से भी आगे निकल गए हैं। प्रतिदिन कम से कम 10-10 रील विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किए जा रहे हैं।

    इंटरनेट मीडिया पर प्रचार की बाढ़ आ गई है। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, इस प्लेटफार्म से अछूता नहीं रहना चाहता, क्योंकि जिले के करीब 70 प्रतिशत से अधिक मतदाता इंटरनेट मीडिया पर खुद को अपडेट रखते हैं। उम्मीदवारों के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर निर्वाचन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट मीडिया का खूब उपयोग करते हैं। यह उम्मीदवारों को भी पता है।

    एक दिन पूर्व जनसंपर्क का तैयार होता कार्यक्रम

    इस बार उम्मीदवार जो जनसंपर्क अभियान चला रहे, उसे भी अपग्रेड किया गया है। एक दिन पूर्व अगले दिन के पूरे जनसंपर्क अभियान की समय सारिणी तैयार कर इसे इंटरनेट मीडिया पर उम्मीदवार अपडेट कर रहे हैं।

    इसमें स्थल से लेकर संयोजक व समय का भी जिक्र होता है। पहले इस प्रकार से जनसंपर्क नहीं होता है। उम्मीदवार क्षेत्र में जाते जरूरत थे, लेकिन यह आन द स्पाट ही तय किया जाता है।