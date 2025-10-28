VIDEO: RJD नहीं हम हैं असली पार्टी, लालू के नाम पर ठग रहा बहुरूपिया; भाई तेजस्वी पर तेजप्रताप ने कह दी बड़ी बात...

अमित कुमार अंशु, मधेपुरा। Bihar Politics, Tej Pratap Yadav बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव प्रचार के लिए जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव मंगलवार को मधेपुरा पहुंचे। अपने दल के प्रत्याशी के समर्थन में नेहालपट्टी हाई स्कूल प्रांगण में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजप्रताप ने कहा कि बिहार आज शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था तीनों मोर्चों पर पिछड़ता जा रहा है। ब्लैक बोर्ड शिक्षा का प्रतीक है। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की कितनी कमी है। जब शिक्षक अपने अधिकार की मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। जनशक्ति जनता दल ही लालू प्रसाद यादव की ओरिजिनल पार्टी है। हम अपने पिता के विचारों पर चल रहे हैं। जयचंद हमारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।

जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होगी, वहां जरूर पहुंचेंगे तेज प्रताप उन्होंने कहा कि मेरा अभियान पूरे बिहार में शुरू हो चुका है और मेरा उड़न खटोला उड़ रहा है। जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होगी, वहां तेज प्रताप जरूर पहुंचेंगे। बेरोजगारी ने पूरे बिहार में हाहाकार मचा रखा है।