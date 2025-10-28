VIDEO: RJD नहीं हम हैं असली पार्टी, लालू के नाम पर ठग रहा बहुरूपिया; भाई तेजस्वी पर तेजप्रताप ने कह दी बड़ी बात...

Language
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:48 PM (IST)

    Bihar Politics, Tej Pratap Yadav: तेजप्रताप यादव ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नहीं, बल्कि जनशक्ति जनता दल ही लालू यादव की असली पार्टी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे उन लोगों से सावधान रहें जो लालू यादव के नाम का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजप्रताप ने जनशक्ति जनता दल को लालू यादव के सिद्धांतों का सच्चा वाहक बताया।

    Bihar Politics, Tej Pratap Yadav: मधेपुरा के नेहालपट्टी में तेजप्रताप यादव ने कहा, जयचंद पीछे लगा है लेकिन हम डरने वाले नहीं।

    अमित कुमार अंशु, मधेपुरा। Bihar Politics, Tej Pratap Yadav बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव प्रचार के लिए जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव मंगलवार को मधेपुरा पहुंचे। अपने दल के प्रत्याशी के समर्थन में नेहालपट्टी हाई स्कूल प्रांगण में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजप्रताप ने कहा कि बिहार आज शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था तीनों मोर्चों पर पिछड़ता जा रहा है। ब्लैक बोर्ड शिक्षा का प्रतीक है। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की कितनी कमी है। जब शिक्षक अपने अधिकार की मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। जनशक्ति जनता दल ही लालू प्रसाद यादव की ओरिजिनल पार्टी है। हम अपने पिता के विचारों पर चल रहे हैं। जयचंद हमारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।

    जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होगी, वहां जरूर पहुंचेंगे तेज प्रताप

    उन्होंने कहा कि मेरा अभियान पूरे बिहार में शुरू हो चुका है और मेरा उड़न खटोला उड़ रहा है। जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होगी, वहां तेज प्रताप जरूर पहुंचेंगे। बेरोजगारी ने पूरे बिहार में हाहाकार मचा रखा है।

    मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, मुझे पुराने दल से अलग करवाया है बहरूपिया

    सभा के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने चिर-परिचित अंदाज में कहा कि बहुत सारा बहरूपिया घूम रहा है, उसके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर पांच साल पीछे चले जाएंगे। बहुत सारा बहरूपिया मेरे भी पीछे पड़ा था और मुझे पुराने दल से अलग करवाया। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। सबकाे पता है कि तेजप्रताप अपने किस अंदाज के लिए जाने जाते हैं।

    राजद के प्रचार वाहन को देख तेज प्रताप ने कहा, देखिए बहरूपिया जा रहा है 

    सभा के दौरान बगल से गुजर रहे राजद प्रत्याशी के प्रचार वाहन को देख उन्होंने कहा कि देखिए, वह बहरूपिया जा रहा है। यही व्यक्ति पहले मेरे कैबिनेट में शिक्षा मंत्री था, तब सिर्फ लूटने का काम किया। हम जमीन से जुड़े हैं और जो जमीन को पकड़ कर चलेगा, वही गरीब का सच्चा हितैषी होगा। आज की सरकार में बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा। गांव के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, इसलिए व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है।