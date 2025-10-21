राज्‍य ब्‍यूरा, पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत भाजपा नेताओं के दबाव और धमकी के कारण जन सुराज पार्टी के तीन प्रत्‍याश‍ियों ने नाम वापस लिया है। यह आरोप जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लगाया है। राजधानी के शेखपुरा हाउस में सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर उन्‍होंने भाजपा पर हमला बोला। इस क्रम में प्रत्याशी के साथ केंद्रीय मंत्री की तस्‍वीर भी दिखाई। उन्‍होंने कहा कि भाजपा डर से ऐसा कर रही। पीके ने दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर के प्रत्याश‍ियों ने डर के कारण नाम वापस ले लिया, लेकिन 240 प्रत्‍याशी डटे हुए हैं। भाजपा को हराएंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी भी धमकी दे दें। भाजपा के दांत खट्टे कर देंगे।

पीके ने यह भी कहा कि जन सुराज को अभी तक वोटकटवा पार्टी बोलने वाली भाजपा को अब सबसे ज़्यादा डर जन सुराज से ही लग रहा है। उन्‍होंने कहा कि दानापुर के प्रत्‍याशी अखिलेश कुमार उर्फ़ मुटूर शाह ने प्रदेश अध्‍यक्ष मनोज भारती जी के हाथ से सिंबल लिया लेकिन नामांकन करने नहीं पहुंचे। भाजपा वाले बताते रहे कि राजद के गुंडों ने उन्हें बंधक बना लिया है। लेकिन वे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ थे। हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे।

पीके ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ बक्सर के ब्रह्मपुर प्रत्‍याशी डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी की तस्वीर जारी की। कहा कि सत्य प्रकाश तिवारी बड़े डॉक्टर हैं। पटना में बड़ा अस्पताल चलाते हैं। प्रत्याशी बनने के बाद तीन दिन तक इन्होंने प्रचार किया। कल सुबह अचानक इन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। इनकी तस्वीर इनके घर पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। इसी तरह गोपालगंज के बहुत बड़े डॉक्टर और हमारे उम्मीदवार डॉ शशि शेखर सिन्हा का भी मामला है। चुनाव प्रचार के क्रम में ही स्थानीय भाजपा नेता ने उनके पास पहुंचकर दबाव डाला। यह बात डा. सिन्‍हा ने कॉल कर उन्‍हें बताया भी। इसके दो घंटे बाद उन्‍होंने नाम वापस ले लिया।