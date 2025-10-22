Bihar Chunav: राजनीति में संघर्ष और ईमानदारी की बात पुरानी, अब इन गुणों को देखकर मिलती है टिकट

पहले चुनाव से चार-पांच महीने पहले ही दल गांवों में चौपाल लगाकर भावी प्रत्याशी पर चर्चा करते थे। क्षेत्र से जुड़ाव और पार्टी के प्रति निष्ठा टिकट का आधार होता था। अब तो सब कुछ रुपया तय करता है। ईमानदार नेताओं की पूछ नहीं है। चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। -घूरन महतो, मखवा

पहले नेताजी घर-घर जाकर लोगों से मिलते थे, स्थानीय समस्याओं को सुनते थे और फिर वोट मांगते थे। अब तो बड़ी रैली, जनसभा और इंटरनेट मीडिया ही प्रचार का माध्यम है। पहले जनता खुद चंदा देकर नेताजी को चुनाव लड़ाती थी, अब केवल अमीर ही टिकट पाते हैं और जीतने के बाद अपना भला करते हैं। -राम लखन सहनी, नौला

पूर्व के चुनावी माहौल में चौपाल लगता था। हारमोनियम और ढोलक पर गीत गाए जाते थे। नेताजी अपनी बात रखते थे और जनता से समर्थन मांगते थे। अब न ऐसे नेता बचे हैं, न वैसी आत्मीयता। ईमानदार लोग अब चुनाव नहीं लड़ते, सब कुछ पैसे का खेल बन गया है। -देवनारायण महतो, खरमौली निवासी

पहले संघर्षशील और सिद्धांतवादी नेता ही टिकट पाते थे, लेकिन अब धनबल का जमाना है। गरीब आदमी अब चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। पहले राष्ट्रीय नेताओं की सभा सुनने लोग पैदल पहुंचते थे, अब भीड़ जुटाने के लिए तरह-तरह के लालच दिए जाते हैं। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। - रामनंदन महतो, खरमौली निवासी