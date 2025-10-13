बिहार विधानसभा चुनाव: आज से सभी सीटों पर चहल-पहल तेज, 20 तारीख से पहले करना होगा नामांकन

जागरण संवाददाता, पटना। पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया दो दिनों के अवकाश के बाद सोमवार से रफ्तार पकड़ेगी। वहीं, दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ हो रही है।

पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन पत्र सिर्फ छह दिन तथा दूसरे चरण की सीटों के लिए सात दिन मिलेगा, क्रमश: 17 और 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र, घोषणा पत्र आदि में किसी भी तरह की त्रुटि या गलत सूचना दर्ज होने पर स्क्रूटनी के दौरान नामांकन पत्र रद कर दिया जाएगा।

आवेदन में त्रुटि नहीं हो इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर अपलोड फॉर्म के आधार पर तैयारी करने की सलाह दिया है। किसी भी स्थिति में किसी प्रत्याशी को नामांकन के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

जिलावार दूसरे चरण वाली सीटें

जिला संख्या विधानसभा सीटें नवादा 5 रजौली (अजा), हिसुआ, नवादा, गोबिन्दपुर, वारिसलीगंज औरंगाबाद 6 औरंगाबाद, रफीगंज, नवीनगर, कुटुंबा (अजा), ओबरा, गोह गया 10 अतरी, गुरूआ, इमामगंज (अजा), टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी (अजा), बोधगया (अजा), गया टाऊन, बेलागंज, वजीरगंज जहानाबाद 3 जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर (अजा) अरवल 2 अरवल, कुर्था कैमूर 4 रामगढ़, मोहनियां (अजा), भभुआ, चैनपुर रोहतास 7 सासाराम, चेनारी (अजा), करगहर, दिनारा, नोखा, काराकाट, डेहरी भागलपुर 7 बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (अजा), कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज, नाथनगर बांका 5 अमरपुर, धौरैया (अजा), बांका, कटोरिया (अजजा), बेलहर जमुई 4 चकाई, सिकंदरा (अजा), जमुई, झाझा शिवहर 1 शिवहर सीतामढ़ी 8 सीतामढ़ी, बथनाहा (अजा), परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, रून्नीसैदपुर, रीगा, बेलसंड प. चंपारण 9 वाल्मीकिनगर, रामनगर (अजा), नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, सिकटा, नौतन, चनपटिया, बेतिया पूर्वी चंपारण 12 हरसिद्धि (अजा), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया, ढाका, सुगौली, रक्सौल, नरकटिया मधुबनी 10 हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, मधुबनी, फुलपरास, लौकहा, खजौली, बाबूबरही, राजनगर (अजा), झंझारपुर सुपौल 5 निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर अररिया 6 नरपतगंज, रानीगंज (अजा), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी किशनगंज 4 बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन पूर्णिया 7 कसबा, बनमनखी (अजा), रूपौली, धमदाहा, पूर्णिया, अमौर, बायसी कटिहार 7 कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी (अजजा), बरारी, कोढ़ा (अजा)



