    Bihar Assembly Elections: मढ़ौरा से निर्दलीय अंक‍ित कुमार को एनडीए का समर्थन, चिराग की प्रत्‍याशी का रद हो गया था नामांकन

    By RAMAN SHUKLAEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:49 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में मढ़ौरा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को एनडीए का समर्थन मिला है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। अब मढ़ौरा में मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है, क्योंकि एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया है।

    Hero Image

    प्रेस वार्ता में अंकित कुमार के समर्थन की घोषणा करते एनडीए के नेता। सौ-पार्टी

    राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए ने सारण जिले की मढौरा विधानसभा सीट पर निर्दलीय नामांकन करने वाले अंकित कुमार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। शनिवार की देर शाम भाजपा मीडिया सेंटर में एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता कर इसकी घोषणा की। अंकित कुमार भी इस दौरान उपस्थित थे। लोजपा आर के राष्ट्रीय महामंत्री सांसद अरुण भारती ने अंकित कुमार के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन तकनीकी कारणों से रद हो गया था। ऐसे मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार की खोज रह रहे थे जो हमारी विचारधारा का हो। 

    भाजपा नेता बोले-मढ़ौरा में लाना चाहते बदलाव 

    अरुण भारती ने कहा क‍ि हमें निर्दलीय उम्मीदवार किसान के बेटे अंकित कुमार मिले हैं। वह अतिपिछड़ी जाति से आते हैं। अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। अंकित कुमार में चिराग पासवान के माइ समीकरण एवं बिहार फस्ट बिहारी फस्ट की छवि दिखती है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं शाहबाद क्षेत्र के प्रभारी ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि मढौरा सीट पर एक ही परिवार का पांच बार से कब्जा है। पहले पिता और उनके बेटा ने इस सीट को कब्जा कर रखा है। हम यहां बदलाव लाना चाहते हैं। जदयू मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का राजनैतिक मान और उपाधि को चुराने वाले तेजस्वी और राहुल गांधी की पार्टी को हराने के लिए हमने ये निर्णय लिया है।

    गौरतलब है कि मढ़ौरा से लोजपा रामविलास की उम्‍मीदवार के रूप में भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह ने नामांकन किया था। नामांकन प्रपत्रों की जांच के दौरान उनका नामांकन रद कर दिया गया। उनके साथ कई अन्‍य प्रत्‍याश‍ियों का नामांकन भी रद कर दिया गया था। ऐसे में अंक‍ित कुमार को समर्थन देकर एनडीए ने उस कमी की भरपाई का प्रयास किया है। 