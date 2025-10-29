Language
    Bihar Elections: गया में एनडीए प्रत्‍याशी पर हमला, हम नेता की बाल-बाल बची जान

    By Kamal NayanEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:29 PM (IST)

    गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी डॉ. अनिल कुमार पर हमला हुआ, जिसमें वे और उनके भाई घायल हो गए। घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और समर्थकों से लूटपाट की भी खबर है। निजी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित निकाला।

    जख्‍मी विधायक डाॅ. अनिल कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, गया। जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी व हम विधायक डा. अनिल कुमार पर बुधवार शाम को हमला कर दिया गया। इस घटना में विधायक के अलावा उनके भाई मुन्‍ना कुमार व अन्‍य जख्‍मी हो गए। घटना में आधा दर्जन वाहन भी क्षत‍िग्रस्‍त हो गए। विधायक के कई समर्थकों का मोबाइल व चेन छीनने की बात भी सामने आ रही है। प्रत्‍याशी के निजी अंगरक्षकों ने किसी तरह उन्‍हें वहां से निकाला।  

    हमला व पत्थर बाजी में विधायक के घायल होने पर अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी में इलाज किया गया। इस दौरान बड़ी संख्‍या में कार्यकर्ता व समर्थक वहां पहुंच गए। वे काफी आक्रोशित थे। विधायक ने कार्यकर्ताओं से शांत‍ि का माहौल बनाए रखने की अपील की।

    बताया जाता है क‍ि दिघौरा में अतिपिछड़ा व अनुसूचि‍त जाति के वोटरों की ओर से गांव में सम्मानित करने के लिए विधायक को बुलाया गया था। प्रचार प्रसार करते विधायक का काफिला गुजर रहा था। गांव के बाहर असामाजिक तत्‍वों ने काफ‍िला रोक दिया। वे गांव में नहीं घुसने दे रहे थे। इसी क्रम में उनलोगों ने वाहनों पर ईंट-पत्‍थर चलाना शुरू कर दिया। इससे भगदड़ की स्‍थ‍िति‍ हो गई। कई गाड़‍ियों को उपद्र‍व‍ियों ने क्षत‍िग्रस्‍त कर दिया। ईंट लगने से विधायक का एक हाथ फ्रैक्‍चर हो गया। किसी तरह उन्‍हें वहां से निकालकर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया।  समाचार लिखे जाने तक कार्यकर्ताओं व नेताओं का अस्पताल में हुजूम जुटा हुआ था 

