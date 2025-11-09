डिज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार रविवार को समाप्‍त हो गया। इसके बाद नेताओं ने व्‍यक्‍त‍िगत संपर्क और सोशल मीडिया पर अपनी सक्र‍ियता बढ़ा दी है।

जनता को अपनी प्राथम‍िकताएं बताने के साथ विपक्ष पर जोरदार हमले कर रहे हैं। अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं।

संपर्क साधे जा रहे हैं। इन सबके बीच विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सत्‍ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है।

भाजपा को पटखनी देने तक चैन नहीं

उन्‍होंने अपने पोस्‍ट में लिखा है, अरे ओ दिलजलों! पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई, तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो!

याद रखो मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखनी नहीं देगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है!

और हाँ… 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में “माछ-भात” के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी VIP होगी!

मधुबन में प्रचार के लिए क्‍यों नहीं पहुंचे?

मुकेश सहनी को महागठबंधन ने उपमुख्‍यमंत्री पद का उम्‍मीदवार घोष‍ित कर रखा है। वे आरंभ से ही इस पद की मांग कर रहे थे। चुनावी सभाओं में तेजस्‍वी यादव के साथ उनकी सक्रियता रही है। इसी क्रम में