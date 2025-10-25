Bihar Elections: बिहार में बिना चढ़ावा नहीं होता कोई काम, मुकेश सहनी का बड़ा आरोप

राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने शनिवार को खगड़‍िया जिले में विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस क्रम में उन्‍होने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अस्वस्थ बताते हुए बावजूद वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बिहार के 13 करोड़ लोगो का भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में नहीं दे सकते है। आज वे नहीं महज कुछ ब्यूरोक्रेट्स बिहार को चला रहे हैं।

हर स्‍तर पर भ्रष्‍टाचार का बोलबाला सहनी ने कहा कि आज भ्रष्टाचार प्रखंड से लेकर थाना तक चरम पर है। कोई भी काम करने के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार उन्होंने चार विधायक को तोड़ दिया लेकिन आज हमलोग भाजपा को भगाने के लिए कफन बांधकर उतरे हैं। उन्होंने सभा में तेजस्वी यादव को भावी सीएम बताते हुए कहा कि हमलोग लालू यादव को विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं। आज उनका आशीर्वाद ही है कि मेरे जैसे मल्लाह के बेटे को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के राजद शासनकाल को जंगलराज कहने पर भड़कते हुए कहा कि सही तौर पर वह जंगलराज नहीं बल्कि मंगलराज था जब गरीबों को जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठाया गया।