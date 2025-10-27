Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Elections: तेज प्रताप के साथ हो गया खेला ! वीआइपी सुप्रीमो से मिले जेजेडी प्रत्‍याशी

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:29 PM (IST)

    बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। राजद नेता तेज प्रताप यादव के साथ अप्रत्याशित घटना घटी है, जहां जन जन दल के एक उम्मीदवार ने वीआईपी सुप्रीमो से मुलाकात की है। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिससे सियासी समीकरण बदलने के आसार हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके परिणामों पर नजर रख रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुकेश सहनी व तेज प्रताप यादव। जागरण आर्काइव

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्‍त‍ि जनता दल के उम्‍मीदवार को सुगौली में वीआइपी का समर्थन मिल गया है। दावा किया गया है कि यह केवल वीआइपी नहीं, महागठबंधन का समर्थन है। मोतिहारी के सुगौली से जेजेडी प्रत्‍याशी श्‍याम किशोर चौधरी की वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से मुलाकात की तस्‍वीर सामने आई हैं। बहरहाल इस पर तेज प्रताप की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीआइपी उम्‍मीदवार का रद हो गया था नामांकन

    सुगौली सीट वीआइपी को दी गई थी। यहां वीआइपी के उम्‍मीदवार राजद विधायक शश‍िभूषण सिंह का नामांकन रद कर दिया गया था। नामांकन रद होने के बाद से महागठबंधन का कोई प्रत्‍याशी नहीं बचा था। वीआइपी प्रवक्‍ता देव ज्‍योत‍ि के अनुसार वहां उम्‍मीदवार का नामांकन रद होने के बाद हमारी पार्टी ने निषाद समाज के युवा प्रत्‍याशी को समर्थन देने का निर्णय लिया। मुकेश सहनी ने काफी सोच विचारकर यह निर्णय लिया है। यह पूरे महागठबंधन का निर्णय है। उन्‍होंने कहा कि हमारे नेता का निर्णय है भाजपा मुक्‍त बिहार। य‍द‍ि वहां उम्‍मीदवार को समर्थन नहीं देते तो भाजपा जीत जाती। सुगौली सीट एनडीए में लोजपा रामविलास के खाते में है। चिराग पासवान ने वहां से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्‍ता को प्रत्‍याशी बनाया है। 

    21 सीटों पर लड़ रहे तेज प्रताप की पार्टी के प्रत्‍याशी

    तेज प्रताप की बात करें तो उनकी पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने यह पार्टी बनाई। उनके तेवर राजद और परिवार के प्रत‍ि काफी तल्‍ख दिख रहे हैं। उन्‍होंने बार-बार यह कहा है कि मरना कबूल है, लेकिन दोबारा राजद में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप ने महुआ विधानसभा को लेकर भी कहा है कि यदि राजद उम्‍मीदवार के पक्ष में तेजस्‍वी यादव वहां प्रचार करने जाते हैं तो वे भी राघोपुर में घर-घर जाकर प्रचार करेंगे। 