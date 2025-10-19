Language
    Bihar Elections: ‎जन सुराज को झटका, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा में

    By RAMAN SHUKLAEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    जन सुराज के प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार पासवान, पूर्व जिला पार्षद अनिता कुमारी और संस्थापक सदस्य कर्मवीर कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। जननायक लोक दल पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर सत्ता की दुकानदारी करने का आरोप लगाया और एनडीए के विकसित बिहार के सपने को दोहराया। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी।

    Hero Image

    जन सुराज के प्रदेश प्रवक्‍ता अमित पासवान व पूर्व जिला पार्षद अनिता कुमारी को भाजपा की सदस्‍यता दिलाते प्रदेश अध्‍यक्ष डा. दिलीप जायसवाल। जागरण

    राज्‍य ब्‍यूरो, पटना।  जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह वेंडर्स एसोसिएशन के राज्य समन्वयक डॉ. अमित कुमार पासवान ने रविवार को कमल थाम लिया। इनके अलावा पूर्व जिला पार्षद अनिता कुमारी और जन सुराज के संस्थापक सदस्य कर्मवीर कुशवाहा ने रविवार को अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्‍यता ग्रहण की।

    ‎भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक मिलन समारोह में जननायक लोक दल पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की। इस अवसर पर अंबेडकर छात्रावास से आए आशुतोष पासवान, विकास कुमार, राहुल कुमार, टिंकू कुमार, नीतीश कुमार, कृष्णा पासवान, शिबू कुमार, तरुण कुमार और गौतम कुमार ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने भाजपा की नीति‍यों की सराहना की। 

    एनडीए का सपना विकसित बिहार

    ‎‎‎भाजपा में आए सभी नेताओं का प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन सत्ता की दुकानदारी चाहता है, जबकि एनडीए विकसित बिहार का सपना पूरा करना चाहता है। इस चुनाव में मतदाताओं के रुझान को देखते हुए जननायक लोक दल पार्टी ने भी भाजपा एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है।

    सीटों का बंटवारा तक नहीं कर सका महागठबंधन

    उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन आज ऐसी स्थिति में है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सोशल मीडिया पर यह बात लिखना पड़ रहा है क‍ि दलित समुदाय के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। इन लोगों के चाल-चरित्र को ‎जनता समझ चुकी है। जो गठबंधन आज तक सीटों का बंटवारा नहीं कर सका है वह सरकार क्या चलाएगा? ‎उन्होंने दावा किया कि आज जो माहौल दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। उन्‍होंने कहा क‍ि हर तरफ एनडीए के प्रत्‍याशियों को भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है। इस अवसर पर कई लोग उपस्‍थ‍ित थे।  