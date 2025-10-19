Bihar Elections: ‎जन सुराज को झटका, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा में

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह वेंडर्स एसोसिएशन के राज्य समन्वयक डॉ. अमित कुमार पासवान ने रविवार को कमल थाम लिया। इनके अलावा पूर्व जिला पार्षद अनिता कुमारी और जन सुराज के संस्थापक सदस्य कर्मवीर कुशवाहा ने रविवार को अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्‍यता ग्रहण की।

‎भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक मिलन समारोह में जननायक लोक दल पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की। इस अवसर पर अंबेडकर छात्रावास से आए आशुतोष पासवान, विकास कुमार, राहुल कुमार, टिंकू कुमार, नीतीश कुमार, कृष्णा पासवान, शिबू कुमार, तरुण कुमार और गौतम कुमार ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने भाजपा की नीति‍यों की सराहना की।

एनडीए का सपना विकसित बिहार ‎‎‎भाजपा में आए सभी नेताओं का प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन सत्ता की दुकानदारी चाहता है, जबकि एनडीए विकसित बिहार का सपना पूरा करना चाहता है। इस चुनाव में मतदाताओं के रुझान को देखते हुए जननायक लोक दल पार्टी ने भी भाजपा एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है।