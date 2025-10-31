JDU के साथ हो गया बड़ा खेल... जदयू की गाड़ी रोक RJD का गाना बजाने को कहा, जमुई में ग्रामीणों ने की तोड़फोड़, झंडा बैनर फाड़ा

संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। Bihar Chunav बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जमुई में झाझा थाना क्षेत्र के परसा गांव में एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी दामोदर रावत के प्रचार वाहन के चालक के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की और गाड़ी में लगे बैनर-झंडे को फाड़ दिया। आरोप है कि ग्रामीणों ने प्रचार करने के एवज में चालक से 20 हजार रुपये रंगदारी की मांग भी की। इस घटना को लेकर पीड़ित चालक ने दो नामजद और 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित सुरेंद्र यादव उर्फ टेनी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार, गिद्धौर रेलवे स्टेशन निवासी चालक राहुल कुमार जदयू प्रत्याशी दामोदर रावत के प्रचार वाहन को लेकर परसा गांव जा रहा था।

गांव के प्रवेश मार्ग पर बांस लगाकर रास्ता अवरुद्ध किया गया था, जहां करीब 8 से 10 ग्रामीण मौजूद थे। जैसे ही प्रचार वाहन रुका, सभी लोग चालक के पास पहुंच गए और उससे आरजेडी का गाना बजाने को कहा। इंकार करने पर ग्रामीणों ने चालक के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीणों ने वाहन के सामने बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और गांव में प्रवेश करने के लिए 20 हजार रुपये रंगदारी की मांग की।