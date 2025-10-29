संवाद सूत्र, बाढ़ (पटना)। बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए पाकिस्‍तान को घेरा तो जंगलराज और भ्रष्‍टाचार के नाम पर विपक्ष को भी लपेटा। वे बाढ़ में चुनावी सभा को संबोध‍ित कर रहे थे। इस क्रम में उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार भी चर्चा की। उनकी बेदाग छवि को विशेष रूप से रेखांक‍ित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा क‍ि उनके कार्यकाल में कितने मेडिकल कॉलेज और शिक्षण संस्थान स्थापित हुए, इसकी जानकारी विपक्ष को नहीं है। एनडीए के शासनकाल में बिहार में मेड‍िकल और इंजीनियरिंग कालेज बड़ी संख्‍या में खोले गए। अन्‍य शिक्षण संस्‍थानों की भी स्‍थापना की गई। जन धन योजना के तहत अब सीधे खाते में पैसा भेजा जा रहा है। इसमें कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्‍होंने कहा कि हमने दुश्‍मनों को उनके घर में घुसकर मारा। उन्‍होंने हमारा धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हमने कर्म पूछकर उनका सफाया गया। राजनाथ सिंह ने नक्‍सलवाद के बारे में भी जनसभा में बात की। उन्‍होंने कहा कि यह अब अंति‍म सांस ले रहा है। जल्‍द इसका खात्‍मा होगा।