Bihar Chunav: पटना में पाकिस्तान पर गरजे रक्षा मंत्री, विपक्ष को भी दिखाया आईना
पटना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने जनता से मोदी सरकार को फिर से सत्ता में लाने की अपील की। बिहार में चुनावी माहौल गरमा गया है।
संवाद सूत्र, बाढ़ (पटना)। बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए पाकिस्तान को घेरा तो जंगलराज और भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष को भी लपेटा। वे बाढ़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चर्चा की। उनकी बेदाग छवि को विशेष रूप से रेखांकित किया।
राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कितने मेडिकल कॉलेज और शिक्षण संस्थान स्थापित हुए, इसकी जानकारी विपक्ष को नहीं है। एनडीए के शासनकाल में बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज बड़ी संख्या में खोले गए। अन्य शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की गई। जन धन योजना के तहत अब सीधे खाते में पैसा भेजा जा रहा है। इसमें कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा। उन्होंने हमारा धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हमने कर्म पूछकर उनका सफाया गया। राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद के बारे में भी जनसभा में बात की। उन्होंने कहा कि यह अब अंतिम सांस ले रहा है। जल्द इसका खात्मा होगा।
महागठबंधन की नौकरी की घोषणा पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने वर्षों से बिहार को संभाल रहे हैं, उनपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। नीतीश कुमार सबके लिए काम कर रहे हैं। जबकि विपक्ष की पार्टियां केवल अपने परिवार पर केंद्रित है। भ्रष्टाचारों के आरोपों में वे आकंठ डूबे हुए हैं। लोगों से अपील की कि गुंडाराज नहीं विकास का राज चाहिए तो एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाएं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आ गई है। आनेवाले समय में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।
