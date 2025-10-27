डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि मनोरंजन जगत के कलाकारों के लिए भी एक बड़ा मंच बन गया है। फिल्मों और संगीत की दुनिया में नाम कमा चुके कई कलाकार अब जनता की सेवा और राजनीति में अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मानो अब उनके गीतों और संवादों की जगह भाषणों और वादों ने ले ली हो।

इस चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, लोकप्रिय गायक रितेश पांडेय और लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने बतौर उम्मीदवार मैदान में उतरकर सुर्खियां बटोरी हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्मों से की थी और अब राजद के टिकट पर जनता की सेवा को नया मंच मान रहे हैं। वहीं रितेश पांडेय जनसुराज का उम्‍मीदवार बनकर वोट मांग रहे हैं। चुनावी सभाओं में अपने गीतों के जरिए जनसंपर्क कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर भाजपा की उम्‍मीदवार हैं। उनकी सभाओं में गीत भी गूंजते हैं। भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह भी मैदान में उतरी थीं, हालांक‍ि उनका सफर अधूरा रह गया।

इनके अलावा, पहले से राजनीति में सक्रिय कलाकार जैसे मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, पवन सिंह भी इस बार चुनावी माहौल में सक्रिय हैं। कुछ प्रचार में जुटे हैं तो कुछ पर्दे के पीछे रणनीति बना रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा से जुड़े ये चेहरे गांव-गांव तक लोकप्रिय हैं और उनकी यही जनस्वीकार्यता राजनीतिक दलों के लिए बड़ी पूंजी साबित हो रही है।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब कलाकारों ने राजनीति की राह पकड़ी हो। पिछले चुनावों में भी बालीवुड के सितारे बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, हेमा मालिनी, शेखर सुमन, कुणाल सिंह जैसे कलाकार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। मगर अब परिदृश्य बदल गया है, अब मतदाता बालीवुड की बजाय स्थानीय कलाकारों के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं।