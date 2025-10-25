Bihar Election 2025: सियासी जंग में सोशल मीडिया बना हथियार, मतदाताओं को साधने में जुटे उम्मीदवार

Language
    By Mithilesh Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    गोपालगंज जिले में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार इंटरनेट मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों पर प्रचार किया जा रहा है। उम्मीदवार लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। समर्थक भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जिससे चुनाव प्रचार अब ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल गया है। इंटरनेट मीडिया के सहारे मतदाताओं को साधने में उम्मीदवार जुटे हुए हैं।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल चरम पर है। प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने सभी साधन झोंक दिए हैं।

    परंपरागत जनसंपर्क और सभाओं के साथ-साथ अब इंटरनेट मीडिया चुनाव-प्रचार का अहम जरिया बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्म पर उम्मीदवार मतदाताओं से सीधे संवाद साध रहे हैं।

    पहले जहां उम्मीदवार गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क पर निर्भर रहते थे, वहीं अब इंटरनेट मीडिया ने इस कार्य को और सुलभ बना दिया है। कई प्रत्याशी अपनी चुनावी गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। फेसबुक रील, वीडियो अपील और प्रचार गीत के माध्यम से वे मतदाताओं तक संदेश पहुंचा रहे हैं।

    सदर विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी ने तो अपने पूरे प्रचार अभियान को डिजिटल रूप में ढाल दिया है। उनकी हर सभा, रोड शो और जनसंपर्क यात्रा का वीडियो रोजाना इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर प्रत्याशियों की सक्रियता का स्तर भी अलग-अलग दिख रहा है।

    कुछ उम्मीदवार डिजिटल प्लेटफार्म पर बेहद सक्रिय हैं और रोजाना कई पोस्ट कर रहे हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो अब तक पारंपरिक प्रचार पर ही निर्भर हैं। खास बात यह है कि प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी इंटरनेट मीडिया पर उतने ही सक्रिय हैं।

    वे नेताओं की सभाओं और प्रचार गीतों को शेयर कर रहे हैं। कई पोस्ट पर सैकड़ों लाइक, कमेंट और शेयर देखे जा रहे हैं, जिससे डिजिटल माहौल में चुनावी गर्मी साफ झलक रही है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो इंटरनेट प्रचार अब ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है।

    मोबाइल इंटरनेट की व्यापक पहुंच और युवाओं की आनलाइन सक्रियता के चलते डिजिटल प्रचार अब हर प्रत्याशी की रणनीति का हिस्सा बन गया है। इंटरनेट पर दिख रही सक्रियता से उम्मीदवार अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

    कुल मिलाकर, गोपालगंज जिले में इस बार का चुनाव प्रचार सिर्फ सड़कों और सभाओं तक सीमित नहीं रहा। इंटरनेट मीडिया ने इसे वर्चुअल मंच भी दे दिया है, जहां से उम्मीदवार अपनी बात मतदाताओं तक सीधी और तेजी से पहुंचा रहे हैं।