Bihar Elections: दारोगा हत्याकांड के आरोपित हैं एआइएमआइएम प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी की पसंद लग्जरी गाड़ियां
बिहार विधानसभा चुनाव में, एआइएमआइएम के एक उम्मीदवार पर दारोगा हत्या का आरोप है, जबकि राजद के एक उम्मीदवार को लग्जरी गाड़ियों का शौक है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच कर रहा है ताकि मतदाताओं को सही जानकारी मिल सके। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं।
