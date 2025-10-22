Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Elections: दारोगा हत्‍याकांड के आरोपित हैं एआइएमआइएम प्रत्‍याशी, राजद प्रत्‍याशी की पसंद लग्‍जरी गाड़‍ि‍यां

    By Digital Desk Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में, एआइएमआइएम के एक उम्मीदवार पर दारोगा हत्या का आरोप है, जबकि राजद के एक उम्मीदवार को लग्जरी गाड़ियों का शौक है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच कर रहा है ताकि मतदाताओं को सही जानकारी मिल सके। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांसद असदुद्दीन ओवैसी। जागरण आर्काइव

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें