राज्य ब्यूरो, पटना। गांव घर में जिसे दोस्ती में कुश्ती कहा जाता है, राजनीति में आकर यह दोस्ताना मुकाबला हो जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं-फ्रेंडली फाइट। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों के बीच कई सीटाें पर यही हो रहा है। जाहिर है, परिणाम भी कहावत की तरह ही होगा-दो के झगड़े में तीसरे को लाभ। महागठबंधन की दर्जन भर सीटों पर यही दृश्य है। बेगूसराय जिला के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाकपा के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार भी खड़े हैं। कांग्रेस उम्मीदवार गरीब दास पिछले चुनाव में भी खड़े थे। तब निर्दलीय थे। महागठबंधन ने भाकपा के अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया। दोनों की लड़ाई में भाजपा की जीत हो गई।

लालगंज में कांग्रेस ने पहले उम्मीदवार घोषित किया। राजद ने शुक्रवार को उम्मीदवार की घोषणा की। शिवानी शुक्ला उम्मीदवार होंगी। मधुबनी जिला के झंझारपुर में भाकपा ने रामनारायण यादव को उतार दिया है। पूर्व विधायक गुलाब यादव राजद या विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर चुनाव के लिए तैयार हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट महागठबंधन के हिस्से से भाकपा को दी गई थी। इस बार आधिकारिक रूप से यह भाकपा को नहीं दी गई है। फिर भी उसने उम्मीदवार घोषित कर दिया। दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट पर कांग्रेस और राजद के बीच दोस्ताना मुकाबला होने से बचा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया था। राजद के दबाव पर उसने अपने घोषित उम्मीदवार के बदले राजद के ऋृषि मिश्रा को सिंबल दे दिया।यानी राजद के उम्मीदवार यहां कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे। मुंगेर जिला के जमालपुर में शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन था। यहां से कांग्रेस के विधायक हैं।

कांग्रेस की सूची में जमालपुर का नाम नहीं है। राजद के लोग यहां से नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के नेता शैलेश कुमार को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। शैलेश ने जदयू से त्याग पत्र भी दे दिया है। जदयू ने इसबार उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया।नालंदा जिला के राजगीर पर भाकपा माले ने अपना दावा ठाेक दिया है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि महागठबंधन में यह किसके हिस्से में जाएगी।राजद के अलावा विकासशील इंसान पार्टी भी राजगीर पर दावा कर रही है। हालांकि भागलपुर जिले की कहलगांव विधानसभा सीट पर दोस्ताना मुकाबला का दृश्य टल गया है। कांग्रेस के दावे की इस सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व की सहमति पर यह हुआ है। तालमेल के तहत भाकपा को कुल् छह सीटें दी गई हैं। लेकिन, उसने पहले चरण वाले क्षेत्रों में ही छह उम्मीदवार उतार दिया है।