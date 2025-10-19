Language
    Bihar Election 2025: सीमावर्ती इलाके के मतदान केंद्रों पर रहेगी अतिरिक्त चौकसी, नाव से पेट्रोलिंग का प्लान

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोपालगंज जिले के सीमावर्ती इलाकों के 260 मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश से सटे मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। गंडक नदी के आसपास नावों से पेट्रोलिंग की जाएगी। मतदान के 48 घंटे पहले से ही सघन गश्त की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमावर्ती इलाके के बूथों पर अतिरिक्त चौकसी रहेगी। सीमा से लगे बूथों को चिह्नित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। चिन्हित किए गए सीमावर्ती इलाके के 260 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होंगे।

    प्रशासनिक स्तर पर इन इलाकों में मतदान के दो दिन पूर्व से ही सघन पेट्रोलिंग की जाएगी। अलावा इसके सीमावर्ती इलाके में मौजूद गंडक नदी के आसपास के मतदान केंद्रों पर भी निगरानी रखी जाएगी। इन इलाकों में नाव से सघन पेट्रोलिंग की जाएगी।

    गोपालगंज जिले की सीमा बिहार व उत्तर प्रदेश के सात जिलों से सटी हुई है। इनमें उत्तर प्रदेश के दो जिले देवरिया व कुशीनगर के अलावा बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण तथा सिवान जिले शामिल हैं।

    आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमावर्ती इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लंबे समय तक चले मंथन व सभी मतदान केंद्रों को चिह्नित करने के बाद वहां अतिरिक्त सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं।

    इन 260 मतदान केंद्रों में से 82 मतदान केंद्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। दूसरे राज्य की सीमा होने के कारण इन इलाकों में प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। इन मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी।

    साथ ही मतदान के दिन सीमावर्ती इलाके को सील किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर इन इलाकों में मतदान के 48 घंटे पूर्व से ही सघन पेट्रोलिंग व सतत निगरानी की जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है।

    देवरिया जिले की सीमा पर स्थित हैं 40 मतदान केंद्र

    जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सीमा पर भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के कुल 40 मतदान केंद्र स्थित हैं। यह मतदान केंद्र भोरे, विजयीपुर तथा कटेया प्रखंड में स्थित हैं।

    इसी प्रकार कुशीनगर की सीमा पर पंचदेवरी तथा कुचायकोट प्रखंड के कुल 42 मतदान केंद्र हैं, जहां पर्याप्त सुरक्षा के लिए सीमावर्ती उत्तरप्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक होगी। मतदान के पूर्व देवरिया व कुशीनगर जिले के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें होंगी। इसके बाद सुरक्षा प्रबंध को अंतिम रूप दिया जाएगा।

    नाव से पेट्रोलिंग को तैयार हो रहा रूट चार्ट

    गंडक नदी के सीमावर्ती इलाकों में मौजूद मतदान केंद्रों पर सघन पेट्रोलिंग को रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार गंडक नदी से सटे पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के अलावा सारण जिले हैं।

    इन इलाकों में नाव से पेट्रोलिंग के अलावा मतदान के दिन घुड़सवार बल की भी तैनाती की जाएगी। ताकि इन इलाकों में मतदान के दौरान शांति कायम रह सके।

    सीमावर्ती इलाकों में किस प्रखंड में कितने मतदान केंद्र

    प्रखंड का नाम मतदान केंद्रों की संख्या
    बरौली 54
    बैकुंठपुर 33
    सिधवलिया 15
    मांझा 11
    गोपालगंज 22
    थावे 08
    पंचदेवरी 06
    कुचायकोट 30
    कटेया 13
    भोरे 10
    विजयीपुर 25
    उचकागांव 04
    हथुआ 29
    कुल 260