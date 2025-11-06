Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Phase 1 Voting: सारण के मांझी में महागठबंधन प्रत्याशी पर हमला, गाड़ी भी तोड़ी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में सारण के मांझी में सीपीएम उम्मीदवार पर हमला हुआ और उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। इस घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुनाव के दौरान हिंसा लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।
जागरण टीम, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान मामूली घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण चल रहा है। सारण जिले के एक बूथ पर मांझी विधानसभा क्षेत्र के सीपीएम प्रत्याशी पर हमला किया गया है।
जैतपुर गांव के एक भवन में स्थित बूथ संख्या 41 42 43 44 पर महागठबंधन प्रत्याशी सह विधायक डा. सत्येंद्र यादव के साथ मारपीट की गई है। उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई।
सूचना मिलते ही डीएसपी समेत अन्य वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस कप्तान कुमार आशीष भी पहुंचे। इस मामले में दाउदपुर थाने में प्राथमिक की प्रक्रिया चल रही है
बक्सर में मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी अहिरौली, नदाव, मिश्रवलिया और महदह से हुई है।
सिवान के गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लकड़ी नबीगंज प्रखंड स्थित लकड़ी मकतब बूथ पर पर्दानशी महिलाओं की जांच को लेकर एनडीए प्रत्याशी से झड़प की सूचना है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।