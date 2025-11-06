जागरण टीम, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान मामूली घटनाओं को छोड़कर शांत‍िपूर्ण चल रहा है। सारण जिले के एक बूथ पर मांझी विधानसभा क्षेत्र के सीपीएम प्रत्‍याशी पर हमला किया गया है।

जैतपुर गांव के एक भवन में स्‍थ‍ित बूथ संख्‍या 41 42 43 44 पर महागठबंधन प्रत्‍याशी सह विधायक डा. सत्‍येंद्र यादव के साथ मारपीट की गई है। उनकी गाड़ी भी क्षत‍िग्रस्‍त कर दी गई।

सूचना मिलते ही डीएसपी समेत अन्‍य वरीय अधिकारी घटनास्‍थल पर पहुंच गए। पुलिस कप्‍तान कुमार आशीष भी पहुंचे। इस मामले में दाउदपुर थाने में प्राथमिक की प्रक्रिया चल रही है

बक्‍सर में मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी अहि‍रौली, नदाव, मिश्रवलिया और महदह से हुई है।

सिवान के गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लकड़ी नबीगंज प्रखंड स्थित लकड़ी मकतब बूथ पर पर्दानशी मह‍िलाओं की जांच को लेकर एनडीए प्रत्‍याशी से झड़प की सूचना है।

